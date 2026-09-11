Unos 5.000 quesos de 44 países harán de Córdoba la capital mundial del queso del 12 al 15 de noviembre

Autoridades en la presentación del 'Andalucía-Gusto del Sur Internacional Cheese Festival'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes el acto de prestación del 'Andalucía-Gusto del Sur Internacional Cheese Festival', encuentro que cuenta con 5.000 quesos inscritos de más de 44 países y que del 12 al 15 de noviembre reunirá en la capital "a profesionales y amantes del queso de todo el mundo en una exposición universal dirigida a toda la ciudadanía".

De ese modo lo ha señalado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, quien ha sido el encargado de detallar el programa de un evento que convertirá Córdoba "en epicentro internacional de la cultura del queso y del sector lácteo".

Para Romero, que Córdoba haya conseguido la celebración de los 'Óscar del Queso' también es "fruto del trabajo que se viene desarrollando en la provincia por parte de municipios como el de Zuheros. Personas que trabajan para que Córdoba sea un referente en el sector lácteo y, concretamente en el del queso".

En esta ocasión, ha continuado, se trata "de cifras y datos récord, y es que se va a comercializar un producto que da empleo a muchas personas, pero se va a hablar de innovación, de internacionalización y también, sin duda, de valor añadido y de la apertura de nuevos mercados".

"En esta edición se han superado los 5.000 quesos inscritos, con más de 44 países representados y presencia de los cinco continentes, eso es la mayor participación en este evento hasta la fecha. A ello se sumará la presencia de numerosos expertos del sector y más de 300 jueces procedentes de 50 países", ha apostillado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha hecho hincapié en que "es un orgullo que Córdoba sea ese escaparate internacional porque los datos que se manejan nos hablan de una importante proyección internacional, además de desarrollo y de generación de empleo".

Según Romero, "este encuentro supone una oportunidad para mostrar la gastronomía, cultura y patrimonio, así como la capacidad para organizar grades eventos. Y es que nunca tantos quesos y tantos países se habían dado cita en este evento, por lo que el mundo del queso mira a Córdoba".

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha insistido en que "este evento y su llegada a la capital evidencia la importancia de la colaboración público-privada, una fórmula que permite hablar de excelencia".

Albás ha hecho referencia, además, a la capacidad de la capital cordobesa para acoger grandes eventos, "un hecho que se evidencia hoy con la presentación de estos 'Óscar del Queso' que se celebrarán del 12 al 15 de noviembre en nuestro Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC)".

Del mismo modo, la directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, Cristina de Toro, ha remarcado que con este evento se da "visibilidad a un sector que apuesta por la calidad, ofreciendo herramientas a unas empresas para potenciar su desarrollo y puesta en valor".

Finalmente, la directora del 'Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival' y CEO del Instituto del Queso, Luisa Villegas, ha mencionado que hay "tres puntos de interés", siendo el primero de ellos la celebración del World Cheese Awards 2026, "prestigioso concurso internacional, conocido como los 'Óscar del Queso'".

Además, ha añadido, "el Andalucía-Gusto del Sur International Cheese Festival contará con un espacio expositivo de dos plantas donde una selecta representación gourmet acogerá a una centena de empresas productoras y expositoras. Este espacio, dirigido tanto al público general como a los profesionales del sector, se convertirá en un escaparate de lácteos gourmet en el que el sector mostrará la esencia, diversidad y excelencia de su trabajo y en el que la ciudadanía podrá adquirir quesos artesanos.

"Asimismo, el Festival contará con el Aula de Experimentación, donde se llevarán a cabo diferentes presentaciones, catas y maridajes de quesos de distintos orígenes y que estará abierta al público en general", ha señalado Villegas.

La directora del Instituto del Queso en España ha puesto de manifiesto que "el tercer punto de interés, sobre todo para el sector profesional, serán los foros de Innovación Lactoquesera y el Lactópolis. Además, este encuentro dará lugar a un manifiesto de Córdoba, del que se dará lectura el 14 de noviembre".

En definitiva, se trata de "una gran exposición internacional con una oferta alimentaria de alto valor añadido que impulsa el desarrollo rural, una escenificación del futuro de la alimentación que está construyendo el país y un punto de encuentro para las y los profesionales del sector. Además, con cifras récord, ya que nunca antes tantos quesos y tantos países se habían dado cita en este Festival".

Antes de finalizar, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que acuda al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, "ya que el Festival ofrece a todas las personas amantes del queso la posibilidad de degustar quesos de los cinco continentes, que, de no ser por el Festival, no estarían a su alcance; una especie de museo dedicado al queso y a los alimentos que lo acompañan. En definitiva, un regalo para el paladar".

FOROS

El Foro de Innovación Lactoquesera ofrecerá un espacio de encuentro para que profesionales y científicos debatan, compartan conocimientos y conozcan las últimas tendencias en ciencia, innovación y sector lácteo; y en que se podrán desarrollar experiencias en torno a la ciencia a través de presentaciones de proyectos de queserías, ganaderías o nuevos desarrollos tecnológicos.

Entre las personas participantes, han destacado la presencia de Philippe Michel, consultor y experto en inteligencia artificial; Cathy Strange, embajadora de la prestigiosa firma Whole Foods Market, especializada en distribución de alimentos premium o Diego Canga, director general adjunto en la Dirección General de Agricultura y director de Divulgación, Investigación e Indicaciones Geográficas de la Comisión Europea.

Por su parte, el Foro Lactópolis, concebido como un espacio de encuentro entre público general y profesional para la divulgación, acogerá temáticas de relevancia para toda la cadena de valor del sistema agroalimentario. El formato está diseñado para breves presentaciones, de unos 15-20 minutos, donde las personas asistentes tendrán la ocasión de conocer curiosidades y aspectos de interés sobre el sector agroalimentario. Durante la presentación, han adelantado que este Foro será testigo, el 14 de noviembre, de la firma de un manifiesto que pretende recoger el legado del festival.

Las entradas, con un coste de diez euros para el público general, pueden adquirirse a través de 'https://internationalcheesefestival.com/tickets-2/?lang=en'.