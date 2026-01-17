Publicado 17/01/2026 11:15

Un acuerdo entre Eprinsa y Epremasa garantiza la asistencia informática a Empresa Provincial de Residuos

La firma de un acuerdo de colaboración entre Eprinsa y Epremasa garantiza la asistencia informática a la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente
CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa) y la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), ambas entidades dependientes de la Diputación de Córdoba, permitirá la asistencia informática integral por parte del primero de los organismos provinciales a Epremasa.

Esta firma, realizada por los responsables de Eprinsa y Epremasa, Sara Alguacil y André Lorite, respectivamente, se enmarca en el cumplimiento de la Base de Ejecución Presupuestaria decimoséptima de la institución provincial, que establece que la adquisición de material y equipos informáticos en los organismos y entidades provinciales debe ser gestionada, de manera preferente, a través de la Empresa Provincial de Informática.

Así, el acuerdo tiene como objetivo principal garantizar la asistencia informática a Epremasa, una asistencia que incluirá servicios como el asesoramiento y soporte informático, el suministro de equipamientos y consumibles informáticos, el mantenimiento de equipos, servicios de hosting o el desarrollo y mantenimiento de la página web y la intranet corporativa, han indicado en un comunicado.

De igual modo, se prevé la formación y apoyo en la puesta en marcha de aplicaciones, el mantenimiento del hardware, así como el desarrollo de cualquier otra actuación destinada a mejorar la gestión y los sistemas informáticos de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente.

El acuerdo tendrá una duración inicial de cuatro años, pudiéndose prorrogar de forma anual mediante acuerdo expreso entre las partes por un periodo máximo adicional de cuatro años.

