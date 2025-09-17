Agropriego apuesta por la innovación y la comercialización del sector olivarero, con apoyo de la Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, Agropriego, que se celebrará del 19 al 21 del presente septiembre en el recinto Ferial Niceto Alcalá Zamora y Torres de Priego de Córdoba y que cuenta con el apoyo de la Diputación cordobesa, alcanza su 44 edición con el objetivo de impulsar la innovación y la promoción exterior de un sector clave para el municipio que la acoge.

Este evento, que ha sido presentado este miércoles en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación, "es la feria agroalimentaria más importante de la provincia y una de las más destacadas de Andalucía", según ha señalado el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero.

"La feria --ha añadido-- es clave para reforzar, demostrar y fomentar la importancia del sector agrícola en nuestra provincia, que creo que hasta ahora ha mirado al campo y que ahora tenemos que hacerlo competitivo con herramientas tecnológicas, con innovación, en el que vayamos trabajando en una mayor calidad y una mayor competitividad".

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha resaltado "el trabajo que también estamos haciendo a través de la marca promocional Sabor a Córdoba, en la que contamos con tres pilares básicos de la cadena alimentaria que son la agricultura, el comercio y la distribución y la gastronomía para darle valor a un producto único como el aceite de oliva virgen extra"

Romero ha señalado que "las instituciones no son ajenas al los problemas que sufre el sector agrícola por lo que debemos impulsar con más ímpetu ferias como esta en la que no solo están las administraciones públicas, con el Ayuntamiento y la Diputación, sino también las empresas en en esa colaboración público privada que siempre defendemos".

El delegado ha apostillado que "la Diputación de Córdoba junto con otras diputaciones de España estamos trabajando en ese gran proyecto que es Oleoturismo, por lo que en Agropriego también vamos a hablar de un turismo que genera riqueza vinculado al producto y al territorio".

Romero, ha apuntado que "la feria ocupará una extensión de 14.000 metros cuadrados y contará con la participación de más de 100 expositores, además estoy convencido de que recibirá la visita de miles de visitantes durante este fin de semana".

Por su parte, el alcalde de Priego de Córdoba, Juan Ramón Valdivia, ha recordado que la feria agroalimentaria "nació de la petición de los propios agricultores y de ser un espacio anexo a nuestra Real Feria, sin embargo el crecimiento de la demanda la ha llevado a contar con un espacio propio y ahora ha alcanzado un nivel de excelencia".

Valdivia, que ha insistido en la importancia de la feria para el sector olivarero a nivel andaluz, ha detallado que "en Agropriego tenemos varios espacios en los que los protagonistas son la maquinaria agrícola, los fertilizantes y los fitosanitarios. Pero también tenemos una zona agroalimentaria donde poder degustar productos de primera categoría, con denominación de origen o con IGP, y hay otra carpa denominada multisectorial".

El regidor prieguense ha hecho hincapié en la importancia de un sector que "es practicamente un monocultivo que el año pasado facturó 1.000 millones de euros, mientras que el turismo en Priego generó 9 millones de euros".

La feria se complementa con una jornada destinada a la profesionalización organizada de forma conjunta con la DO Priego de Córdoba, además de una exposición, cedida por el ayuntamiento del municipio malagueño de Riogordo, en la que se mostrará el arte publicitario vinculado al aceite de oliva.