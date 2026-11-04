Aguilar de la Frontera (Córdoba) da a conocer los vinos de la tierra con 'Pontefino 2026'

(Desde La Izda.) Romero, Herrador Y Fontiveros En La Presentación De 'Pontefino 2026'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 13, 14 y 15 de noviembre la cooperativa vitivinícola del municipio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) acogerá una nueva edición de la cata abierta 'Pontefino', una actividad que es posible gracias a una ayuda económica de la Diputación de Córdoba, en concreto del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), y con la que se busca dar a conocer los vinos de la tierra.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, ha destacado que "desde la Diputación y desde Iprodeco, dentro de la marca promocional 'Sabor a Córdoba', respaldamos esta nueva edición de 'Pontefino' porque une y vincula el mundo del vino con el mundo gastronómico de Aguilar de la de la Frontera. Estamos dinamizando y creando también economía en los municipios de la provincia".

Romero ha subrayado que "se trata de dar a conocer lo que producimos, porque cuando uno conoce lo valora más, y también de invitar y sensibilizar en el consumo de los productos de la provincia. Pero estamos viendo como los viñedos del marco de Montilla-Moriles siguen desapareciendo".

En este sentido, ha proseguido el también presidente de Iprodeco, "celebramos el mundo del vino, celebramos el producto, pero no podemos olvidarnos de los agricultores y de los viticultores. Tenemos la obligación de hacer rentable la agricultura y todas las administraciones debemos cuidar y mimar también a los a los agricultores".

El delegado de Desarrollo Económico ha hecho hincapié en la importancia de "terminar de darle el valor al mundo del vino". "Somos capaces de innovar en el mundo del vino y tenemos que contarlo y darlo a conocer. 'Pontefino' es un momento adecuado para conocer los vinos de de Aguilar de la Frontera, también del entorno, por eso tenemos que aprovechar para catar, para saber lo que producimos, porque a veces eso que tenemos todos los días a nuestro alrededor pasa totalmente desapercibido", ha remarcado.

La alcaldesa aguilarense, Paqui Herrador, ha explicado que la iniciativa "nace en Aguilar pero tiene la vocación de ir más allá de la difusión de nuestros vinos y nuestro patrimonio. Cuando hablamos de vino no solamente estamos hablando del producto final sino de un sector económico que forma parte de la historia, del paisaje y de la forma de vida de muchos municipios de la provincia. Detrás de cada vino hay familias, cooperativas, lagares y bodegas y hay generaciones y generaciones que han trabajado la tierra".

Tal y como ha señalado Herrador, "desde las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de acompañar y de respaldar a este sector tan importante para nosotros, especialmente este momento donde la actividad agraria afronta dificultades bastante importantes".

"'Pontefino' es una manera de mostrar este apoyo al sector, es una manera de promocionar nuestros vinos y dar visibilidad al trabajo de quien lo produce, favorecer su conocimiento y también contribuir a que se valore la calidad de lo que tenemos en nuestra tierra", ha reiterado la regidora.

Por su parte, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Aguilar, Pepe Fontiveros, ha manifestado que "durante estos tres días, la cooperativa vitivinícola local acogerá una cita en la que queremos que los visitantes no solamente tengan la oportunidad de degustar nuestros vinos, sino también de conocer las bodegas, lagares y productores que hay detrás de ellos. Para ello contaremos con una representación de distintos municipios de nuestro entorno".

PROGRAMACIÓN 'PONTEFINO 2026'

Por parte de Aguilar de la Frontera estarán presentes las bodegas Toro Albalá, reconocida por su vino generoso y sus Pedro Ximénez y la cooperativa vitivinícola local, anfitriona de este encuentro. De Montilla estarán la bodega Arrabal Rodríguez y Lagar La Primilla, de Moriles acudirán las bodegas El Monte y Lagar de Casablanca y de Puente Genil participará Bodegas Delgado, firma con una larga trayectoria dentro de la comarca.

Según el concejal de Turismo de la localidad, "esta variedad de participantes permitirá que quienes nos visiten puedan descubrir diferentes elaboraciones y estilos de vino, desde los finos y los vinos jóvenes hasta los amontillados y los tradicionales Pedro Ximénez. Porque una de las cosas que queremos conseguir con 'Pontefino' es precisamente esa, que el público se acerque al vino con curiosidad, que pregunte, que descubra sus particularidades y que conozca mejor todo lo que ofrece nuestra tierra".

Junto a la presencia de bodegas y lagares también estará representado el sector gastronómico con la participación de establecimientos locales que presentarán sus propuestas gastronómicas. Tampoco faltarán los dulces tradicionales que llegarán de la mano de la Confitería Santa Ana.

Las catas abiertas serán el viernes de 21,00 a 02,00 horas, el sábado de 13,00 a 18,00 horas y de 21,00 a 02,00 horas y el domingo de 13,00 a 18,00 horas. Además, habrá una cata maridada el domingo a cargo de Bodega Toro Albalá, previa inscripción en la Oficina de Turismo de la localidad. El programa incluye también talleres de venencia para público adulto e infantil y actuaciones musicales, como la de la Peña Curro Malena.