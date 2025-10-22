Aguilar de la Frontera (Córdoba) prepara 'Pontefino', evento que difunde y reivindica la calidad de sus vinos

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la Diputación, Félix Romero, y la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores (dcha.), en la presentación de 'Pontefino'. - EUROPA PRESS

Los días 14, 15 y 16 de noviembre la Cooperativa Vitivinícola del municipio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) acogerá la quinta edición de 'Pontefino 2025', actividad que busca promocionar el sector del vino local y comarcal que cuenta con el respaldo económico de la Diputación de Córdoba a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución provincial, Félix Romero, que ha presentado la actividad, ha destacado la importancia que tiene para la Diputación e Iprodeco "apoyar a través de 'Sabor a Córdoba' los productos agroalimentarios de toda la provincia, impulsando el consumo de todo lo bueno que tenemos los cordobeses porque cuando consumimos lo nuestro estamos creando empleo".

"Por eso estamos colaborando con bodegas, lagares y cooperativas, porque tenemos que generar empleo. Además, hacemos un esfuerzo importante no sólo con la financiación de estos eventos, sino yendo de la mano para tener mejores productos y la mejor gastronomía líquida, que son nuestros vinos y vinagres", ha manifestado Romero.

En este sentido, el también presidente de Iprodeco ha recordado que "el impulso que realizamos no se reduce a esta nueva edición de 'Pontefino', sino que también vamos a dar una ayuda de 140.000 euros para pagar las cuotas de los viticultores de 2025, estamos desarrollando una actividad promocional gracias a un acuerdo con el Córdoba CF para que estos productos estén en las pantallas led y estamos impulsando una actividad formativa en tonelería porque hay mucha necesidad de formación".

En definitiva, ha concluido Romero, "para Iprodeco es un placer colaborar con el Ayuntamiento de Aguilar porque no sólo estamos hablando de un producto con arraigo milenario, sino también de enoturismo, paisajes, de gastronomía, de turismo industrial adentrándonos en bodegas y lagares, de cultura y, en resumen, desarrollo económico de un pueblo".

La alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores, ha destacado la importancia de esta actividad para el municipio, porque "los vinos son herencia, cultura y vida en una tierra que ha sabido transformar el esfuerzo y la tradición en arte, un pueblo que viene promocionando algo tan nuestro como la viña, que ahora está pasando un momento difícil, y que lleva mucho tiempo realizandoactividades relacionadas con el vino".

En cuanto a 'Pontefino' y sus múltiples significados, la alcaldesa ha abundado en que "hablamos de glamour, identidad, singularidad, excelencia, economía y vida, y por qué no, enamoramiento de lo nuestro".

Por su parte, la concejala de Desarrollo Económico, Francisca Herrador, ha reiterado que el objetivo de 'Pontefino' "es promocionar los vinos de Aguilar reforzando nuestra identidad vitivinícola y mostrando la calidad de los mismos" y ha explicado que "participan también Moriles y Montilla lo que refuerza el carácter comarcal de la cita".

'Pontefino' contará con la participación de empresas del sector del vino y con otras de hostelería cuyo componente principal es la gastronomía. Este año serán un total de 15 empresas, siete serán bodegas y lagares y cinco de restauración. En cuanto a la programación, hay previstas catas dirigidas y maridadas, talleres de venencia y, como colofón, habrá un espectáculo flamenco a cargo de la Peña Flamenca de Aguilar para celebrar su cincuenta aniversario.