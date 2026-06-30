Altolandon, Sesca 2016, Luque Ecológico y Bodegas Robles, grandes ganadores de Ecoracimo 2026

Autoridades y muestras en Ecoracimo 2026. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Vinos y Vinagres Ecológicos Ecoracimo 2026 ha celebrado recientemente su cata oficial en Montilla (Córdoba) con una participación excepcional que consolida al certamen como una referencia nacional en el sector ecológico y en el que se han coronado como grandes ganadores Altolandon, Sesca 2016, Luque Ecológico y Bodegas Robles.

En esta XXVII edición, el jurado profesional ha llevado a cabo más de 200 catas, evaluando muestras procedentes de bodegas y vinagrerías de las provincias de Andalucía, Castilla la Mancha y Región de Murcia, además de participantes de las provincias de Aragón, la Rioja, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias.

La cata, bajo la dirección técnica de Rocío Márquez, ha sido realizada por un panel de 20 expertos catadores de reconocido prestigio, que han valorado la calidad, tipicidad y singularidad de los vinos y vinagres ecológicos presentados.

El jurado ha distinguido a los vinos y vinagres más sobresalientes de esta edición, reflejo del excelente momento que atraviesa el sector ecológico y del trabajo de las bodegas participantes.

Entre los vinos ecológicos, el reconocimiento principal ha sido para Altolandon Blanco Sin Crianza, de Altolandon, un vino que ha destacado por su equilibrio, con un sabor fresco y afrutado; Garnacha Finca Los Frutales, de Sesca 2016, un vino que destaca por sus notas afrutadas, así como toques de café y nueces, con aromas frescos.

En la categoría de vinagres ecológicos, el máximo reconocimiento ha recaído en Vinagre de Vino Pedro Ximénez ECO, de Luque Ecológico, premiado por su carácter singular, su armonía y su excelente expresión de la uva Pedro Ximénez en versión ecológica; Vinagre Piedra Luenga PX, de Bodegas Robles, premiado por su elaboración a partir de uva Pedro Ximénez con una notable complejidad aromática, equilibrio y profundidad.

Estos galardones ponen en valor la diversidad, la innovación y la calidad que define actualmente al sector del vino y del vinagre ecológico en España. La lista completa de premiados esta publicada en la web oficial del concurso ('https://concursoecoracimo.ecovalia.org/premiados/').

Ecoracimo se ha convertido en una herramienta clave para la promoción de los vinos y vinagres ecológicos, impulsando el reconocimiento de las bodegas certificadas y reforzando su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

El jurado ha destacado la alta calidad de las muestras presentadas, reflejo del avance técnico y el compromiso de los productores ecológicos con la sostenibilidad, la excelencia y la innovación. Respaldo institucional a la calidad y excelencia de vinos y vinagres ecológicos Ecoracimo 2026 está organizado por Ecovalia, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Montilla.

Tanto desde la dirección técnica como por parte de las entidades organizadoras han subrayado la relevancia creciente del sector ecológico y el papel de Ecoracimo como plataforma de visibilidad para las bodegas ecológicas.

RESPALDO INSTITUCIONAL

El respaldo institucional al sector frente a las dificultades derivadas del cambio climático y las plagas centró la intervención del delegado de Infraestructura, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, quien ha recordado que "las ayudas impulsadas por la institución para hacer frente a episodios como el mildiu".

Además, ha defendido la importancia de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar precios justos que permitan evitar la venta a pérdidas y asegurar la viabilidad económica de las explotaciones vitivinícolas.

La directora del Concurso Internacional de Vinos Ecológicos Ecoracimo, Rocío Márquez, ha puesto el acento en la capacidad de innovación que está demostrando el sector. Según ha explicado, "las bodegas ecológicas están sabiendo combinar la recuperación de elaboraciones tradicionales con nuevas propuestas adaptadas a las tendencias de consumo, dando lugar a vinos con perfiles organolépticos actuales y diferenciadores capaces de responder a las demandas de un consumidor cada vez más inquieto y exigente".

Para Diego Granado, secretario general de Ecovalia, "la necesidad de que el crecimiento de la producción ecológica tenga un reconocimiento acorde en las políticas agrarias fue una de las ideas destacadas durante el acto". En este sentido, ha recordado que el viñedo ecológico representa ya el 18% del total de la superficie vitícola española, una cifra que evidencia que "la producción ecológica ha dejado de ser un nicho para convertirse en una realidad estructural", por lo que consideró imprescindible que este peso estratégico quede reflejado en el diseño de la futura Política Agraria Común.

Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha incidido en el valor añadido que aporta la producción ecológica al territorio y defendió este modelo como una herramienta para alcanzar un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda. A su juicio, "este camino resulta clave para garantizar la rentabilidad de toda la cadena de valor, tanto para las bodegas como para los agricultores".

Por último, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, ha destacado los datos de crecimiento del sector en la provincia "que sitúan a Córdoba como la provincia referente en superficie ecológica, con un 25% del total". En el caso concreto del sector vitivinícola de Montilla-Moriles, ha señalado que la superficie de viñedo ecológico ha crecido un 30% en los últimos cinco años, mientras que el número de bodegas certificadas ha pasado de tres a ocho durante ese mismo periodo".