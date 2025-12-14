Alumnos de la Escuela Politécnica de Belmez (Córdoba) visitan la ETAP de Sierra Boyera para conocer el ciclo del agua

Los alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Belmez en su visita a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Sierra Boyera. - DIPUATCIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Belmez ha visitado la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Sierra Boyera, en el marco del programa formativo promovido por la Empresa Provincial de Aguas de la Diputación de Córdoba (Emproacsa) dirigido a los centros educativos de la provincia.

Durante la jornada, técnicos de Emproacsa han explicado a los estudiantes las distintas fases del proceso de potabilización del agua, permitiéndoles conocer de primera mano el funcionamiento del ciclo integral del agua y la importancia estratégica de gestionar de forma responsable este recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible, según ha detallado la administación provincial en una nota.

Para el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, "iniciativas como esta son fundamentales para sensibilizar a las nuevas generaciones sobre el valor del agua. Conocer el ciclo integral del agua no es solo una oportunidad educativa, sino una pieza clave en el compromiso de esta institución con el fomento de proyectos que conectan el conocimiento académico con la realidad de esta provincia".

El también presidente de Emproacsa ha insistido en "la importancia del conocimiento de los procesos de potabilización y depuración, para contribuir de esta manera a concienciar sobre el papel esencial que adquiere la calidad de las aguas, que en el caso de la provincia de Córdoba son de primera calidad".

Fuentes ha subrayado además "el papel clave que desempeña la Escuela Politécnica Superior de Belmez, un aliado estratégico para la Diputación por su capacidad para generar talento técnico y contribuir al desarrollo del norte de la provincia".

El programa educativo de Emproacsa, en el que se enmarca esta actividad, tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad educativa los procesos de potabilización y depuración del agua, al tiempo que promueve valores de conciencia ambiental y responsabilidad social.