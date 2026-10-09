Artesanía, gastronomía y patrimonio se dan la mano en la XIX edición de Ars Olea de Castro del Río (Córdoba)

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha participado este viernes en la inauguración de la XIX edición de Ars Olea, feria que se celebra hasta el domingo en el histórico barrio de La Villa de Castro del Río y en la que "el municipio muestra lo mejor de su artesanía, su gastronomía, su patrimonio cultural y todo lo que tiene que ver con su vinculación con la figura de Miguel de Cervantes".

Así se ha expresado el máximo representante de la institución provincial durante la inauguración de esta cita ya consolidada en la que "Castro del Río abre sus calles, sus plazas, su castillo y sus museos para que tanto los propios cordobeses como los visitantes puedan profundizar en las raíces y las singularidades de un municipio único".

En este sentido, Fuentes ha remarcado que "hablar de Castro es hacerlo de la artesanía en madera de olivo y de una manera propia de fabricar muebles, pero también es hacerlo de su agroindustria, de productos de calidad que se podrán también disfrutar en Ars Olea, y cómo no, de personajes históricos como el gran Cervantes, con una historia ligada al municipio que todos debemos conocer".

La XIX edición de Ars Olea vuelve a desarrollarse en el histórico barrio de La Villa y cuenta con más de 40 puestos expositivos en los que hay espacio para artesanos, ceramistas, bolilleros, carpinteros, cesteros, perfumistas o joyeros, entre otros.

El programa ha arrancado este viernes con una jornada de puertas abiertas de los museos y con la inauguración oficial en la Plaza de Armas del Castillo. Además, se ha realizado la entrega del reconocimiento de 'Artesanas de Honor' a la Asociación de Encajeras de Bolillo de la localidad.

La jornada ha continuado con actuaciones musicales, degustaciones de castillos de caramelo, talleres de 'Cosmética natural', 'El arte de tejer redes' o el de 'Cajas nido para murciélagos', entre otros. Además, se llevará a cabo una 'Exposición Retrospectiva de los Concursos Internacionales de La Rambla', en el Pósito Municipal, y el espectáculo de teatro de calle 'Cervantes y su paso por Castro del Río'.

El sábado, 10 de octubre, se sucederán las actividades relacionadas con la artesanía, la gastronomía y el patrimonio, incluyendo un desayuno molinero, talleres infantiles, catas gastronómicas, degustación de vino de Montilla-Moriles, flamenco en la calle y talleres variados.

El domingo, 11 de octubre, continuará la programación con una degustación de 'Migas cervantinas', actividades infantiles, catas gastronómicas de degustación y nuevos pasacalles. Igualmente, se celebrarán conciertos de la Coral Alfonso X el Sabio o el de la Banda de Música '90 años sin Lorca', con Lucía Leiva como artista invitada.