Mohamed VI carga contra la "instrumentalización" de Ceuta y advierte de que no caben "chantajes" en la relación

Archivo - El rey Mohamed VI de Marruecos y su heredero, el príncipe Moulay Hasán - MAP - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rey Mohamed VI de Marruecos ha advertido este viernes que la relación con España es una "elección soberana" y por tanto no puede supeditarse a ningún tipo de "amenazas" ni "chantajes", denunciando la "instrumentalización" que se ha hecho de lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio por ciertos "medios políticos" y criticando el retraso en la repatriación de menores.

En su discurso con motivo de la apertura de la nueva legislatura tras las elecciones del pasado 23 de septiembre, el monarca ha hablado por primera vez en público sobre los acontecimientos del pasado verano en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva de más de 80.000 migrantes desde el reino alauí, aunque sin citar expresamente a la ciudad autónoma.

En línea con el comunicado oficial publicado por el Ministerio de Exteriores y con las declaraciones realizadas por su titular, Naser Burita, quienes señalaron al PP por su postura respecto a la crisis en Ceuta y el papel de Marruecos, el monarca alauí ha denunciado las "declaraciones irresponsables de ciertos medios políticos y mediáticos y su instrumentalización flagrante de la situación".

Dicho esto, ha querido dejar claro que la relación de Marruecos con España es "una elección soberana y un compromiso voluntario" que por tanto no puede "ser objeto de ninguna presión o amenaza, ni de ningún chantaje".

Mohamed VI ha reconocido que la relación con España "ha registrado importantes avances en distintos sectores, incluido el de la lucha contra la inmigración irregular", pero ha alertado de que actualmente la cooperación en este último ámbito se enfrenta a "importantes desafíos, vinculados a ciertas disposiciones legales anticuadas y decisiones judiciales alejadas de la realidad".

Desgraciadamente, ha añadido el monarca alauí, "este comportamiento dificulta la repatriación de menores y de las personas que usurpan el estatus de refugiados, y agudiza el apetito de las redes criminales".