Archivo - Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Córdoba en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba han intervenido en la madrugada de este sábado en un incendio declarado en un conjunto de cinco naves industriales contiguas en el municipio de Espejo.

La existencia de una cubierta común que comunicaba las instalaciones ha favorecido la propagación de los humos calientes del incendio, que han terminado afectando a las cinco naves, según han indicado desde la Diputación en un comunicado.

En el interior de las instalaciones había vehículos, tractores, motocicletas, remolques, maquinaria y diverso material agrícola, así como una nave destinada a panadería y repostería y otra dedicada a la ornitología, en la que se encontraban numerosas jaulas con canarios, que han fallecido a consecuencia de la inhalación de humo.

Entre los bienes afectados se encuentran alrededor de una docena de vehículos, tres de ellos completamente calcinados, un tractor, seis motocicletas, varios remolques, una embarcación, un tráiler y diversa maquinaria y material agrícola. Además, se ha visto afectada una furgoneta que se encontraba en el interior de la nave de panadería y repostería.

En el dispositivo han participado efectivos de los parques de los municipios de Montilla, Baena, Puente Genil, La Carlota y Lucena, este último prestando cobertura al parque de Montilla. En total, se han movilizado seis vehículos y 13 bomberos.

En el lugar, tras controlar la intervención principal, permanece un retén de bomberos para continuar con las labores de vigilancia y atender cualquier necesidad que pueda surgir.

De igual modo, han informado al alcalde de Espejo y al arquitecto técnico municipal de las medidas de seguridad adoptadas y de las actuaciones que deberán llevarse a cabo para poder retirar los materiales afectados con las debidas garantías.