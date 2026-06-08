Castil de Campos prepara la XXX Romería de la Divina Pastora con el apoyo de la Diputación de Córdoba

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (centro), en la presentación de la XXX Romería de la Divina Pastora de Castil de Campos. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la XXX Romería de la Divina Pastora de Castil de Campos, encuentro que se celebrará el 12 y 13 de junio en el Monte y Mirador de la Torre Serbal y que se ha convertido en una de las celebraciones más arraigadas que une devoción, el entorno rural y convivencia.

Así lo han explicado en rueda de prensa el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, quien, acompañado por el presidente de la ELA de Castil de Campos, Justo Muñoz, y el presidente de la Asociación de Vecinos 'Dos Ejidos', Antonio Urbano, ha destacado el apoyo que desde la Diputación se le brinda a esta romería y a invitado a conocerla tanto "por la devoción de la misma como por la belleza de Castil de Campos y de esas vistas tan maravillosas que existen desde la ermita de la Divina Pastora en lo alto de esa montaña de la subbética".

Duque ha resaltado "el valor histórico y espiritual de esta tradición, la cual surgió originalmente para pedir protección ante las sequías y las muertes que se estaban produciendo en esta localidad. La celebración incluye el traslado de la virgen a una ermita situada en lo alto de la sierra, presidida por una imagen del Sagrado Corazón de Jesús".

El presidente de la ELA como su homólogo de la Asociación de Vecinos han desgranado las distintas actividades que se van a llevar a cabo en torno a esta romería, asegurando que "Castil de Campos se viste de fiesta para vivir una de sus tradiciones más antiguas y queridas que cada año congrega a numerosos vecinos y visitantes en torno a la fe, la tradición y la convivencia".

La programación dará comienzo en la tarde del viernes 12 de junio, con la salida de la imagen de la Divina Pastora en carreta, acompañada de numerosos fieles que recorrerán el camino disfrutando de un ambiente festivo y de profunda devoción.

Ya, el sábado día 13, los romeros se reunirán junto a la ermita, en el Mirador de la Torre Serbal para participar en la tradicional misa romera junto a la ermita, uno de los momentos más esperados y emotivos de la romería.

Tras la celebración religiosa, se celebrará una jornada de convivencia en la que vecinos y visitantes podrán disfrutar de comidas tradicionales, música y degustaciones gastronómicas con platos típicos y la tradicional paella preparada por las asociaciones locales. "Un ambiente de hospitalidad y hermandad en el que vecinos y visitantes comparten mesa, conversación y celebración", ha concluido el alcalde de Castil de Campos.