El Centro Botí de la Diputación de Córdoba acoge una muestra individual del artista granadino Álvaro Albaladejo

El delegado de Cultura, Gabriel Duque (dcha.), y el artista, Álvaro Albaladejo, contemplan una de las obras. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Rafael Botí de la Diputación de Córdoba acoge desde este viernes, 3 de julio, hasta el próximo 27 de septiembre la exposición 'Siempre apresúrate despacio', muestra individual del artista granadino Álvaro Albaladejo en la que el visitante podrá descubrir 43 obras entre esculturas e instalaciones realizadas por el autor hasta la fecha.

En la inauguración de la muestra, el delegado de Cultura en la institución y presidente de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Gabriel Duque, ha destacado que es una exposición para todos los que estaán "cerca del entorno de la Diputación de Córdoba, pues el Palacio de la Merced nos es familiar con todos los elementos descritos".

Con respecto al título de la muestra, Duque ha señalado que "es muy acertado y está relacionado con el pensamiento de Kierkegaard que recoge que comprendemos mirando hacia atrás, pero solo podemos vivir mirando hacia delante".

El comisario de la exposición, Jesús Alcaide, ha explicado que este nombre "es la traducción de un emblema o de una frase latina que es 'Festina Lente', que aparecía como emblema en muchos de los tratados de jardinería y en otras cuestiones que tienen que ver con los grabados y con cómo se iba manifestando el pensamiento en esa época".

El objetivo era "volver a esos jardines simbólicos del Renacimiento o del Barroco". La idea llegó de cuando empezaron a trabajar en el proyecto y visitaron el Palacio de la Merced; querían "hacer un espejo con este lugar, traer algo de allí al centro de arte. Ahí nos viene la idea del jardín y sobre la cuestión del barroco de placas. Es un jardín alegórico, un jardín simbólico", ha manifestado Alcaide.

Con respecto a la distribución de las obras, Alcaide ha explicado que "la sala primera está dedicada al 'lente', a los saberes de la artesanía y tiene que ver con la historia y elementos ornamentales de la arquitectura y la escultura que se despliegan a través de diferentes materialidades como madera, cuero u hormigón. Después, en la sala segunda, estaría su 'festina', donde las obras cambian de apariencia, brillan y están hechas con materiales que nada tienen que ver con los anteriores".

Por su parte, el artista, Álvaro Albaladejo, ha explicado que cuando empezaron se plantearon "hacer un proyecto que pusiese un ojo atrás y un ojo adelante, una mirada hacia atrás sin perder de vista hacia dónde íbamos". "Por designios del destino", acabaron "hablando de una joya del ensayo que es 'Los jardines del sueño' de Polífilo y, a partir de ahí", empezaron "a tirar del hilo y salió este proyecto actual".

Tal y como ha insistido Albaladejo, "ha sido un gran viaje y supone poder aunar mi obra anterior, ponerla en discurso y en diálogo consigo misma y con todo lo futuro que viene a partir de este proyecto".

La exposición toma como referencia el pensamiento de Kierkegaard, para el cual sólo se comprende mirando hacia atrás, pero se vive mirando siempre hacia adelante. Es esa pausa entre muchos tiempos y la convivencia entre el tiempo lento y el rápido la base de esta muestra que está compuesta por trabajos procedentes tanto de colecciones institucionales, como la de la propia Fundación Botí, como de particulares.

Las obras de Álvaro Albaladejo no sólo ocupan las salas del Centro Botí sino que, a modo de bienvenida al visitante, también estarán en el patio, donde el creador ha construido un jardín simbólico que toma como referencia alegórica la ciudad de Córdoba y que se ha construido empleando elementos ornamentales del Palacio de la Merced, del que se ha utilizado una escultura acéfala del siglo XVII.

El recorrido por la exposición se inicia en el patio y continúa en la primera planta, donde se pueden contemplar trabajos escultóricos que están relacionados con los modos de hacer de los artesanos y las formas técnicas que surgen a partir de la aplicación de estos saberes lentos. En la segunda planta el tiempo se acelera y se entabla un diálogo con la manera de construir en el presente. Encontramos aquí nuevos materiales.

En total, la exposición ofrece un recorrido por cuarenta trabajos que abarca desde 2013 hasta la actualidad. Destacan nuevas producciones como Parpadeo (2026), B/N (2026), SR (2026) o Arcángel (2026), realizadas teniendo como base el paisaje urbano de Córdoba.