El Centro Botí inaugura con 'Violeta' una nueva sala expositiva para muestras de pequeño y mediano formato

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el acto de inauguración de la exposición 'Violeta', de José Luis Muñoz Luque y Violeta Muñoz Camuñas. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la Diputación de Córdoba, acoge desde este martes y hasta el próximo 1 de noviembre 'Violeta', de José Luis Muñoz Luque y Violeta Muñoz Camuñas, "muestra que reúne la trayectoria del padre y los primeros trabajos de la hija".

De este modo lo ha detallado, durante el acto de inauguración, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por el delegado de Cultura, Gabriel Duque, y por los creadores, ha sido el encargado de abrir las puertas de "una exposición especialmente profunda y emocionante porque, además de mostrar la obra de dos artistas, permite ver una historia familiar a través del arte", ha remarcado.

Fuentes ha especificado que "en esta recopilación José Luis Muñoz invita a conocer los retratos que, con carácter anual, ha ido realizando a Violeta desde 2006, formando una serie de 18 obras que permiten seguir su crecimiento desde la infancia hasta hoy, momento en el que acaba de iniciar sus estudios de Bellas Artes y presenta sus propios trabajos".

Los cuadros, ha continuado, "están cargados de afecto y de imaginación, ya que el artista no se limita a registrar físicamente a Violeta, sino que incorpora a esos retratos su propio mundo creativo, su relación con la cultura y con la fantasía. La vida personal y la creación artística aparecen mezcladas de una manera muy natural, de ahí que la serie funcione a la vez como retrato, como memoria familiar y como parte de la propia trayectoria artística de Muñoz".

"Y junto a esa mirada del padre aparece la de Violeta, quien comienza su propio recorrido con unos trabajos que se encuentran aún en un momento de exploración propio de quien empieza a construir una obra. Y eso también resulta interesante, porque la exposición habla de continuidad y al mismo tiempo de independencia", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha afirmado, además, que "esta muestra tan especial permite inaugurar una nueva sala expositiva en el Centro Botí, un espacio concebido para muestras de pequeño y mediano formato y que podrá utilizarse para otros usos culturales como presentaciones y conferencias".

Para Fuentes, se responde de este modo "a una demanda que nos habían trasladado los propios artistas. Se hacía necesario un espacio destinado a exposiciones de pequeño y mediano formato, donde pudieran plantearse proyectos muy cohesionados como este que hoy inauguramos y que al mismo tiempo pudiera utilizarse para otras iniciativas de carácter cultural".

Se ha conseguido hacer "aprovechando mejor el edificio, dotando de actividad a un espacio anteriormente destinado a cuestiones administrativas y que ahora pasa a tener una función abierta a la creación y a la actividad cultural", ha insistido Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que "se continúa trabajando en la línea que iniciábamos hace un año con la puesta en valor del Patio de la Botí, y lo hacemos convencidos de que este Centro y sus espacios deben ser puestos al servicio de la cultura, con el objetivo de dar oportunidades al mayor número de artistas ".

Fuentes ha insistido en que "queremos que tengan cabida distintas generaciones, distintas disciplinas, estilos y maneras de entender la creación. El arte cordobés está viviendo un momento muy dinámico y la Fundación Botí debe estar ahí, acompañándolo y ayudando a que esa diversidad pueda verse".

"Hoy tenemos la oportunidad de inaugurar este espacio con 'Violeta', una muestra que permitirá al visitante conocer la historia de un padre y una hija unidos por el dibujo y la pintura", ha concluido Fuentes.