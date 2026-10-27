El Centro Botí se une al centenario de Concursos de Alfarería y Cerámica de La Rambla (Córdoba) con una muestra

Autoridades en la inauguración de la muestra retrospectiva concursos de cerámica y alfarería de La Rambla. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí de la Diputación de Córdoba se suma este año a la celebración del centenario de los Concursos de Alfarería y Cerámica del municipio de La Rambla acogiendo una muestra retrospectiva que puede visitarse desde este martes y hasta el 22 de noviembre.

El delegado de Cultura en la institución provincial y presidente de la Fundación, Gabriel Duque, ha destacado que "gracias a esta muestra vamos a poder contemplar de cerca un total de 17 obras premiadas en su momento en alguna de las categorías existentes. Se trata de una iniciativa que ponemos en marcha junto al Ayuntamiento de La Rambla para sumarnos al centenario de la exposición más antigua de España".

"La Rambla es un municipio que ha ido moldeando su identidad por el barro desde hace más de un siglo. Hablar de La Rambla es hablar de barro, de cerámica y de alfarería. Su identidad ha ido evolucionando con el tiempo, primero formada por el vidriado, ya que es uno de los pilares sobre los que se asienta, introducido allá por los años 30 del siglo XX", ha destacado Duque.

Del mismo modo, el responsable de Cultura ha resaltado "el papel de la mujer, porque estaban vinculadas al acarreo y al bordado o manguilla, ya asumieron con el esmalte la declaración con pigmentos de estas obras de arte que no son otra cosa. Y por supuesto, pues otro pilar es el respaldo institucional que lleva realizándose desde hace muchos años".

Esta muestra, ha proseguido Duque, "convierte durante estas semanas el Centro Botí en un gran escaparate de una actividad tradicional y artesanal de gran importancia social en nuestra provincia. A ella sumamos, además, la instalación en el patio de obras de la Escuela Dionisio Ortiz y las obras de la exposición 'Flor es'".

Las obras de 'Flor es', exposición que une la cerámica, la flor viva y el arte contemporáneo, están ubicadas en la primera planta y pertenecen a Aniana Heras, Carlos J. Cenamor, Noemi Iglesias Barrios, Olivia Barros Mariño, Yukiko Kitahara y Ramón Luque. Se da la circunstancia de que la artista Aniana Heras es la ganadora en la categoría de Nuevas formas y Cerámica contemporánea 2026.

UNA MIRADA A LOS CONCURSOS DE LA RAMBLA

En su origen los concursos sólo contaban con la categoría de Blanco o Bizcocho y fue posteriormente, en la década de los ochenta, cuando aparecieron las categorías de Cerámica vidriada, pieza mayor decorada y Nuevas Formas y Cerámica Contemporánea. Todas estas categorías están representadas en la exposición.

Aunque los concursos celebran este año su centenario, no fue hasta 1984 cuando se fundó la Asociación de Artesanos Alfareros. En 2012 se declaró a La Rambla como Zona de Interés Artesanal y en 2013 obtuvo el reconocimiento de Bien de Interés Turístico Regional. En 2015, el colectivo de pintoras y decoradoras de cerámica obtuvo el Premio Mujeres en Igualdad de la Diputación y este año se ha incluido el oficio de pintora como oficio artesano reconociéndose así la importancia de trabajo de las mujeres en la actividad artesanal.

En referencia a la exposición --a la que también ha asistido el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite-- el presidente de la Asociación de Alfarero y Artes de La Rambla, Álvaro Montaño, ha explicado que se trata de un acto más, con motivo del centenario de la primera exposición de alfarería y cerámica de la Rambla, celebrada en 1926 y ha asegurado que "se trata de la exposición monográfica más antigua de España".

"Inauguramos una exposición de obras de alfarería en cerámica que han sido premiadas en el tradicional Concurso Internacional de Cerámica y Alfarería de la Rambla, que organizamos de forma anual y que han sido realizadas por artistas de nuestra localidad", ha argumentado Montaño.

"Estas obras han estado expuestas en el Museo de Cerámica de la Rambla. Son en total 17 obras que han sido premiadas en el concurso en sus tres modalidades de participación: alfarería tradicional de bizcocho, cerámica tradicional, diseño y nuevas formas en cerámica".

Se trata de una exposición itinerante y las obras han sido expuestas anteriormente en el Salón de la Pedra en Argentona, en Barcelona, en la Casa de Córdoba en Madrid, en la Feria de Arsolea en Castro del Río y hoy se encuentra en el Centro de Arte Rafael Botí. Y viajará, a finales de noviembre, a Sevilla para ser expuesta el el Centro de la Cerámica de Triana, ha detallado el presidente de la Asociación de Alfarero y Artes de La Rambla.

Finalmente, al alcalde de La Rambla, Jorge Fernández, ha añadido que "estamos celebrando el centenario, 100 años de exposición, 100 años de concurso. En 1926, se empezó con unas piezas de lo que se fabricaba en aquel momento como botijos o jarras".

"Pero la innovación ha ido evolucionando y, con ella, el tipo de cerámica, pero mantenemos el concurso de lo que llamamos bizcocho, que esas piezas hechas a mano que se hacían antiguamente unido a la innovación, a las nuevas formas y, por supuesto, la cerámica tradicional con decoración a mano y con vidrillo. Esos son los tres concursos que mantenemos y son los que presentamos aquí", ha concluido Fernández.