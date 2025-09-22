La colaboración entre la Diputación de Córdoba y Correos permitirá el pago de los tributos gestionados por el ICHL

Fuentes destaca que, además, el servicio 'CorreosCash' permitirá el ingreso y retirada de efectivo por parte de los usuarios

CÓRDOBA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos facilitará a los contribuyentes de la provincia el pago de sus tributos y otras deudas de derecho público gestionadas por el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL).

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha señalado que esta rúbrica "supone dar un paso más en aquellos pueblos que se han quedado sin servicios financieros, ofreciendo una alternativa para la realización de gestiones que ponga freno a la brecha provocada por el continuo cierre de sucursales bancarias".

Para Fuentes, "hablamos de una realidad, la de la desaparición de oficinas físicas, que preocupa, principalmente, en los municipios con menor número de habitantes y sobre la que tenemos que actuar. Intentamos así paliar este hecho con la puesta en marcha de un nuevo servicio gracias a esta colaboración con Correos".

"Este convenio, que ahora hacemos efectivo, ya ha permitido hacer pagos de cerca de 200 recibos, por valor de 25.000 euros, en un plazo de tres meses, un dato que refleja la buena aceptación por parte de la ciudadanía ante un servicio que humaniza el pago de tributos y lo hace a través de la figura del carteo", ha detallado Fuentes.

Así, ha continuado, "Correos enviará diariamente al ICHL un fichero con toda la información detallada de cada uno de los giros admitidos en su red postal, en el que figurará el importe total de los giros admitidos, la identificación de la deuda y de la persona obligada al pago".

"La prestación del servicio podrá realizarse puerta a puerta por el cartero, sin necesidad de que el usuario tenga que acudir a una oficina postal. Del mismo modo, el coste será de 1,95 euros, cantidad establecida en las tarifas postales para el giro postal, con independencia del importe de la deuda", ha señalado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que "en esta misma línea y con el objetivo de atajar el riesgo de exclusión financiera que, como hemos señalado, está produciendo el cierre progresivo y acelerado de oficinas bancarias, estamos trabajando para fomentar otro servicio, como es el de 'Correos Cash', que permite ingresar o retirar efectivo de la cuenta bancaria personal sin necesidad de desplazarse a una entidad".

De este modo, "los clientes de Banco Santander, Caixabank, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja y Evo Banco podrán realizar estas operaciones de efectivo en las oficinas de Correos o en su propio domicilio, a través de carteros rurales".

En definitiva, ha concluido Fuentes, "con estas medidas, la Diputación de Córdoba continúa su apuesta por reducir los efectos adversos para las personas residentes en núcleos de población afectados por el cierre de oficinas bancarias".

Por su parte, para el director gerente de Negocio Minorista y Servicios de Correos, José Miguel López, "este acuerdo refuerza nuestro compromiso de estar al lado de la ciudadanía, facilitando el acceso a servicios públicos esenciales".

López ha remarcado que "contamos con 100 puntos de atención en toda la provincia de Córdoba, con profesionales formados que nos permiten conectar, en este caso, a la ciudadanía con la administración".