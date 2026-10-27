Córdoba acoge el XXIII Encuentro de Archiveros de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares

Foto de familia en la inauguración del XXIII Encuentro de Archiveros de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Uniprovinciales. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este martes el XXIII Encuentro de Archiveros de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Comunidades Uniprovinciales, un foro anual de carácter nacional reúne a responsables técnicos, especialistas y auxiliares del sector con el objetivo de coordinar estrategias comunes y debatir el futuro de la gestión documental pública.

El evento, organizado por el Departamento de Memoria Democrática, Archivo y Biblioteca de la institución provincial, ha arrancado con el acto inauguración a cargo de la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, quien ha recalcado la apuesta de la institución provincial cordobesa "por la labor de los archivos como elemento de preservación del patrimonio documental de nuestros municipios".

La diputada ha subrayado que "desde el comienzo de esta Corporación, estamos trabajando de forma intensiva con los archivos municipales, apoyándoles en el inventario y digitalización de fondos con el convencimiento de que la labor de estas unidades administrativas son clave en la preservación de nuestra historia".

Siles ha apuntado que "contamos con una herramienta tecnológica poderosa, la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), que apoya la gestión de los ayuntamientos en los que la tramitación electrónica es una realidad desde el año 2010, gracias a la implantación de herramientas propias en cada ámbito de trabajo municipal".

"Este encuentro técnico consolida a Córdoba como el punto de encuentro clave para el sector de los archivos en España durante esta semana, sirviendo además como antesala idónea para el arranque del II Congreso Nacional de Archivos, que también se celebra en la ciudad", ha concluido la delegada.

Durante toda la jornada, el Salón de Actos será el escenario de diferentes ponencias y mesas de trabajo en la que participan técnicos y representantes de las diputaciones de Lleida, Salamanca, Cantabria, Cádiz y Jaén. Así, se hablará del tratamiento de la serie de expedientes de depuración de funcionarios y resultados del trabajo de la Diputación de Lleida; y se presentará la plataforma de gestión y explotación de fondos patrimoniales de la Diputación de Salamanca.

En otra de las ponencias, se dará a conocer el funcionamiento de las oficinas de comunicación del Gobierno de Cantabria; se presentará un caso práctico de uso de la IA en la tramitación de expedientes electrónicos en la Diputación de Cádiz. Asimismo, se ha hablado de las relaciones de puestos de trabajo en los archivos de diputaciones provinciales y necesidades de personal.