Córdoba se convierte en capital del mundo cinegético con la inauguración de la 27ª edición de Intercaza

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la inauguración de Intercaza junto al alcalde, José María Bellido, y el presidente de Iprodeco, Félix Romero. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CECF) de Córdoba se convierte este fin de semana en punto de encuentro de todos los agentes implicados en el ámbito cinegético con la celebración de la 27ª edición de Intercaza, feria de ocio, caza, turismo activo y medio ambiente que impulsa la Diputación de Córdoba a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, acompañado por el presidente de Iprodeco, Félix Romero, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades, ha explicado que "Intercaza llega a su edición número 27 porque detrás de ella hay un sector real, con empresas, profesionales, aficionados, asociaciones y miles de personas que viven o encuentran una parte de su actividad económica en el mundo rural".

Fuentes ha hecho hincapié en que "este encuentro es el reflejo de una necesidad que se nos planteaba desde los pueblos, donde la cultura cinegética genera empleo y se convierte en un importante elemento de vertebración social. Hoy celebramos esta cita y lo hacemos en la mejor vitrina posible para hacer negocio y generar desarrollo".

Y es que la actividad cinegética, ha continuado, "mueve sectores tan dispares como la gastronomía, armería, cetrería, granjas de perdices, el sector de la automoción, pesca, ropa, cuchillería, el turismo activo o de naturaleza; pero también en torno a ella se orquesta un movimiento asociativo de gran importancia en la provincia y al que se suma el mundo del arte".

"Las cifras nos hablan de licencias de caza, de pesca o de embarcaciones, esto se traduce en muchos empleos y de una gran empleabilidad, por lo que tenemos que hacer un esfuerzo para que se sepa lo que esta actividad genera y aporta a los pueblos", ha insistido Fuentes.

Según Fuentes, "la actividad cinegética significa para nuestro territorio fijar la población, pero también significa un dinamizador de la economía, con un impacto en el PIB importante; así como la puesta en valor de nuestros oficios tradicionales y su diversificación".

A modo de conclusión, el presidente de la Diputación se ha referido a las personas vinculadas al mundo cinegético y a un trabajo que "garantiza el equilibrio ambiental y la sostenibilidad del territorio, además de una importante labor de prevención en materia de incendios".

Por su parte, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, ha señalado que "abrimos las puertas de Intercaza y lo hacemos hablando de la tierra que le da sentido. Y es que Intercaza se celebra en Córdoba porque nace de nuestro paisaje, de nuestra manera de entender el mundo rural".

Para Romero, "pocas provincias pueden ofrecer en un mismo territorio tanta diversidad como Córdoba. Nuestra provincia tiene hombres y mujeres que conocen el campo y que lo cuidan y trabajan todo el año. De hecho hay sociedades de cazadores que colaboran con sus ayuntamientos, por eso cuando hablamos de caza o de pesca en Córdoba, hablamos de empleo, de vida y de oportunidades".

"El reto del mundo rural no es solamente conservar sus paisajes, es conseguir que haya personas que puedan vivir, trabajar y prosperar gracias a sus paisajes, porque sin personas no hay pueblos vivos, y sin pueblos vivos será más difícil conservar nuestros campos, nuestras dehesas y nuestros montes", ha insistido Romero.

El también presidente de Iprodeco ha afirmado que "esto es Intercaza, es conectar nuestros recursos naturales con la economía; es transformar nuestra identidad en oportunidad. Y es que Córdoba, sin complejos, es la capital cinegética de España. Lo es por la riqueza de sus especies, por la diversidad de sus paisajes, por la importancia de sus empresas y por el peso de la cinegética en sus pueblos. Por eso queremos que Intercaza sea una ventana abierta a la sociedad".

"CITA QUE TRASPASA FRONTERAS"

Del mismo modo, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha insistido en que "hoy abrimos las puertas de una cita que traspasa nuestras fronteras; un encuentro que es fruto del trabajo de la Diputación y de su apuesta por mejorarlo y hacerlo más representativo del sector cinegético".

Bellido ha resaltado que "las cifras nos hablan de lo que este sector supone para la economía andaluza y, por supuesto, cordobesa; un sector clave para la sostenibilidad y la recuperación de espacios, pero también para atajar la problemática de la despoblación en los entornos más rurales".

Por último, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha lamentado que el sector de la cinegética "no se conoce con profundidad" en la mayor parte de la sociedad, asegurando que contribuye al equilibrio de ecosistemas y conservación de la fauna. Además, ha defendido que es un sector "fundamental" para Andalucía, que cuenta con 1,1 millones de hectáreas para la caza en Córdoba.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Este año la feria contará con un total de 68 expositores procedentes de Córdoba y provincia, además de otros de procedencia nacional e internacional. Como novedad, la feria cuenta con un rincón gastronómico donde hay previstas degustaciones, demostraciones de cocina y ponencias relacionadas con la gastronomía y con 'Sabor a Córdoba'.

En cuanto a las actividades, a partir de hoy los visitantes podrán disfrutar de una extensa programación. El viernes 18 hay prevista una exposición de rehalas de la Asociación de Rehalas de Córdoba, exhibiciones de perros de rastreo y muestra y talleres de arco. Este mismo día, en la planta baja se llevarán a cabo 'Talleres de aventura y naturaleza. Cabuyería, estrellas y nidos', una exposición de barcos de pesca y actividades de elaboración de aceite de romero.

Ya el sábado 19 destaca la presentación del 'Cuaderno, propietarios de rehalas', la ponencia de Antonio Escribano 'La Carne de Caza: salud y sabor', además de un showcooking y varias degustaciones de productos, destacando la de carne de caza de la mano de Conchi Molina, del restaurante Café Español de Villanueva del Rey.

Igualmente, se podrá disfrutar de varias exhibiciones de perros de rastreo, de venenos y de caza con hurón. Por último, habrá talleres de pesca para niños, talleres de aventura y naturaleza y un taller de elaboración de caretas de aves rapaces.

El domingo, 20 de septiembre, habrá una taller de taxidermia, talleres de pesca para los pequeños a cargo de Coletas Carp, talleres de aventura y naturaleza a cargo de TNT Aventura y una actividad sobre fósiles. Además, el domingo por la mañana se desarrollará el Concurso Morfológico de Galgos y podrán visitarse las rehalas y la exposición de barcos de pesca.

La feria dispone de cinco espacios con actividades y de una zona infantil de 240 metros cuadrados, con monitores, seguridad y diferentes turnos para los más pequeños. Todos los días de la feria hay un bus lanzadera gratuito entre el Palacio de la Merced y el CEFC. Además, el Centro de Exposiciones cuenta con más de 600 plazas de aparcamiento gratuito.