Córdoba Live consolida su éxito y apuesta por el talento emergente de la provincia gracias a Diputación

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, interviene en la presentación de Córdoba Live. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Córdoba Live 2026 regresa este verano con una programación de primer nivel y posicionándose como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de Andalucía de música en vivo. Además, este año cuenta con una nueva edición de 'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba', una iniciativa respaldada por la institución provincial y que actúa como catalizador del talento musical emergente de la provincia de Córdoba.

Así lo ha avanzado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha explicado que se trata de "un proyecto ambicioso, que nació el año pasado para posicionar Córdoba dentro del panorama musical del país y, este año, abre una nueva oportunidad para que los jóvenes de la provincia puedan mostrar sus habilidades musicales pudiendo así cumplir sus sueños y dedicar su vida a los escenarios".

En este sentido, Fuentes ha agradecido el gesto de llevar a estos jóvenes al escenario principal y ha asegurado que se hará "un esfuerzo de convocatoria importante para también rellenar ese escenario". Hay que "estar más organizados, aprender de otros sitios de referencia para que Córdoba Live ya se quede en todo el calendario musical de España, a nivel nacional e internacional, y para eso la proyección de Córdoba y su provincia tiene que ser ejemplar".

Este festival, que se ha convertido en uno de los principales revulsivos económicos de la ciudad, reunirá, un año más, a grandes artistas del panorama nacional e internacional como Hombres G, que actuará el próximo 19 de junio, y Dani Martín, el 20. El mes de julio comienza con la actuación de La Oreja de Van Gogh, el 4; Chayanne, el 10 de julio; Cantajuegos y La Flamenca, el 11; I Love Reggaeton, el 17; y Love The 90's, el 18 de julio.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Córdoba ha destacado que "Córdoba Live representa perfectamente la capacidad de la provincia para atraer grandes eventos, generar oportunidades y proyectar una imagen moderna y dinámica de Córdoba". Asimismo, ha subrayado que el festival "es un magnífico ejemplo de colaboración público-privada que multiplica el impacto de los recursos invertidos y genera beneficios directos para el conjunto del territorio".

TALENTOS CÓRDOBA LIVE

El concurso 'Talentos Córdoba Live Diputación de Córdoba' es una importante iniciativa que tiene la vocación de descubrir y dar visibilidad a los músicos y talentos emergentes de la provincia de Córdoba. Así lo ha explicado el máximo representante provincial quien, además, ha adelantado que los finalistas de esta edición se darán a conocer este viernes, 5 de junio, tras el escrutinio de las votaciones populares realizadas durante el mes de mayo. Los artistas seleccionados protagonizarán el próximo 27 de junio un concierto dentro del propio festival, que se desarrolla en el Recinto Ferial de Córdoba.

Fuentes ha agradecido a todos los que hicieron posible la primera edición y a los que están haciendo posible la segunda porque "es una apuesta decidida por nuestra tierra, por Córdoba, porque somos buenos gestionando".

Tras el concurso de 'Talento Córdoba Live Diputación' hay que "conseguir que esos artistas puedan tener sus bolos en la provincia para seguir haciendo lo que quieren hacer en su vida, que es el sueño de la música que crean y que realizan", ha concluido el presidente provincial.

La edición de 2025 reunió a más de 80.000 espectadores y generó un impacto económico superior a los seis millones de euros en nuestra provincia. En cuanto al indirecto, con hoteles, restaurantes, comercios o transporte, se sitúa en 12 millones de euros como impacto económico total. La ocupación hotelera estuvo situada en torno al 90 por ciento durante los fines de semana del evento, lo que demuestra su incidencia en la desestacionalización del turismo.