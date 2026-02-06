Cortadas once vías de la red provincial de carreteras de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

Bomberos de la Diputación cortan un árbol tumbado por la borrasca. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos registrados en las últimas horas por la borrasca Leonardo, a primera hora de este viernes, un total de once vías de la red de provincial de carreteras permanecen cortadas al tráfico.

Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla; mientras que en la zona de Fuente Palmera es la CO-3313, de A-431 a A-3051, la vía cortada, entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

Ya en la zona de La Rambla, la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, está cortada por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En lo referente a la zona de Córdoba, permanece cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530 con afección sobre la explanación de la vía. En la parte de Montoro, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, ha cerrado la circulación por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500, al igual que la CO-3204, de Córdoba a A-309 por la Campiña, cortada por el desbordamiento del arroyo Salado en el pk 26+000.

Igualmente, en la zona de Lucena, la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, está cortada por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; mientras que en la parte de Rute está cerrada la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 5+800 y pk 6+200.

Por último, en la zona de Priego de Córdoba, permanece cortada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000 y pk 4+100.

Desde la Diputación han indicado que se está trabajando sobre otras afecciones en la red como pueden ser carreteras y caminos con balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas.

Son afecciones que afectan al tráfico con carácter temporal y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.