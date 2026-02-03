Cortadas al tráfico cuatro vías de la red de provincial de carreteras de Córdoba por las lluvias

Inundación en la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado este martes de que, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, la jornada ha comenzado con cuatro vías de la red de provincial de carreteras cortadas al tráfico, en concreto la CO-4207, la CO-7409, la CO-3406 y la CO-3201.

En declaraciones a los periodistas previas la inauguración de unas jornadas sobre la innovación en la agroindustria cordobesa, el presidente ha detallado que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, continúa cortada entre el pk 4+500 y el P.k. 6+000, por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza y De las Salinas y del río Salado. Por otro lado, la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, la vía está cortada en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla.

Asimismo, la CO-3406, de la N-432 a Obejo, está restringida al tráfico en el pk 11+530 por el deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía, dándose la circunstancia de que en este tramo la carretera discurre a media ladera. Por último, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, está cortada pk 6+500 también por el desbordamiento de un arroyo, en este caso el de Los Verdiales.

Igualmente, se han registrado otras afecciones en la red como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas, entre otras, que no afectan al tráfico y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos.