Cuatro carreteras de la red provincial de la Diputación de Córdoba permanecen cortadas por las lluvias

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha informado este lunes de que, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas, la semana ha comenzado con cuatro vías de la red de provincial de carreteras cortadas al tráfico, en concreto la CO-4207, la CO-3406, la CO-3105 y la CO-3201.

Tal y como ha detallado la institución provincial la CO-4207, de Montilla a Montalbán, está cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000, por desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado, mientras que la CO-3406, de N-432 a Obejo, está restringida al tráfico en el pk 11+530 por el deslizamiento del terraplén con afección sobre la explanación de la vía, resaltando que, además, este tramo la carretera discurre a media ladera.

Por su parte, la CO-3105, de N-IV a CO-3200 por la Barriada de los Ángeles (Alcolea), está cortada por el colapso de obras de drenaje transversal en el pk 6+000. Por último, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, está cerrada en el pk 6+500 por desbordamiento del arroyo de Los Verdiales.

Además de ello se han registrado otras afecciones en la red como deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres y caída de árboles y ramas que no afectan al tráfico y sobre los que se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos.