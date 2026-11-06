La Diputación acoge la final de los II Premios Cachivache Tech Challenge con más de 250 escolares

Celebración de la Jornada de Robótica Educativa y en la final de los II Premios Cachivache Tech Challenge. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 250 escolares de la provincia y de Córdoba capital han participado este viernes, en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación provincial, en una Jornada de Robótica Educativa y en la final de los II Premios Cachivache Tech Challenge, disputada por 75 menores distribuidos en 12 equipos. Una iniciativa llevada a cabo por la Diputación de Córdoba, con la colaboración de los Puntos Vuela de los municipios, con la intención de promover la creatividad y las vocaciones tecnológicas en el entorno escolar.

En declaraciones a los periodistas, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha recordado que la final ha contado con dos categorías "con cuatro grupos en la primera, denominada 'Invención'; y ocho para la modalidad de 'Carrera de Programación'. En lo referente a la primera, dirigida a alumnos de 3º y 4º de Primaria (de 8 a 10 años), se ha planteado el diseño de un juego mediante herramientas como Scratch y Makey Makey".

Igualmente, los escolares de 5º y 6º de Primaria (de 10 a 12 años) han programado un robot Maqueen para completar un circuito sin utilizar sensores. "Los participantes han realizado la programación demostrando sus habilidades y precisión tanto en el diseño del recorrido como en la ejecución", ha resaltado la delegada.

Sara Alguacil --que ha resaltado que "han participado los nueve Puntos Vuela de los municipios de Aguilar de la Frontera, Carcabuey, Fuente Carreteros, La Guijarrosa, Guadalcázar, Moriles, Nueva Carteya, Posadas y Villafranca"-- ha explicado que "los alumnos de estos nueve municipios han podido ver cómo programan sus compañeros, cómo realizan sus proyectos de robótica, cómo se utiliza una impresora 3D o utilizar gafas de realidad virtual o realidad aumentada entre otras actividades".

Además, la responsable del área ha añadido que "sabemos que la tecnología es una materia que cada vez se demanda más, por ello es importante formarlos desde pequeños y que empiecen a elegir esta materia como su carrera de futuro".

Por su parte, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Marina Montes, ha agradecido a la Diputación la puesta en marcha de esta actividad y ha asegurado que "esta iniciativa demuestra que la tecnología llega a todos los municipios, prueba de ello es que los 77 Puntos Vuela de la provincia han participado durante meses en estas actividades posibilitando que los niños puedan utilizar la tecnología".

Montes ha asegurado que "la final de hoy es el resultado de muchos meses de actividades, de muchos meses de aprendizaje y de juego. Y posiblemente entre estos niños que hoy tenemos aquí tengamos a los ingenieros del mañana, los informáticos y a las personas que van a desarrollar la tecnología, por ello tenemos que saber que con actividades como estas, realizadas por la Diputación, en la colaboración de los Puntos Vuela, estamos contribuyendo al futuro de estos niños".

Las actividades se han llevado a cabo entre el Salón de Actos (Carrera de Programación e Invenciones) y en el Patio Blanco del Palacio de la Merced (Realidad Virtual y Aibot 3d-realidad aumentada-robótica).

ENTREGA DE PREMIOS

En cuanto a la final de los II Premios Cachivache Tech Challenge, el jurado ha anunciado las ganadores. Los galardonados en la modalidad de 'Carrera de programación', cuya actividad se ha llevado a cabo en el último mes, ha sido en primer lugar, el Punto Vuela de Villafranca; en segundo lugar, el de Fuente Carreteros; y en tercero, el de Moriles.

Por otro lado, los premios para la modalidad de 'Invenciones' han sido otorgados en primer lugar al Punto Vuela de Guadalcázar; en segundo lugar, al Punto Vuela de Villafranca; y en tercero, ha sido para el de La Guijarrosa.