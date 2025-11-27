La Diputación colaborará con los ayuntamientos de Córdoba para el control de colonias felinas y plagas de palomas

El delegado de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, en la presentación de la línea de colaboración para el control de colonias felinas y plagas de palomas. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura, ha puesto en marcha una línea de colaboración con los ayuntamientos de la provincia, dotada con un total de 300.000 euros, que permitirá el control y la gestión de las colonias felinas y las plagas de palomas en los municipios.

En rueda de prensa, el responsable del área en la institución provincial, Andrés Lorite, ha señalado que "se trata de una acción que contará con un presupuesto total de 300.000 euros y que supondrá la colaboración con 39 ayuntamientos en materia de control de colonias felinas y con 44 en el caso de las plagas de palomas".

Lorite ha afirmado que "nos encontramos ante dos cuestiones a las que deben de atender nuestros ayuntamientos de manera cotidiana y que suponen un problema en materia de salud pública, higiene y seguridad vial, así como de mantenimiento del patrimonio de nuestros pueblos".

"En cuanto al control de colonias felinas, la medida supone la implementación del método CER (captura, esterilización y retorno) en los 39 ayuntamientos que han demostrado interés en la implementación de esta acción. Un compromiso que contará con 200.000 euros de presupuesto y que permite a los ayuntamientos el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección Animal", ha detallado Lorite.

El delegado de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial ha hecho hincapié en que "esta iniciativa se suma a las que ya veníamos desarrollando pata atajar la proliferación de colonias felinas y que se traducían en colaboraciones con las protectoras de animales y con la asistencia técnica del Centro Agropecuario para el desarrollo de los protocolos de gestión municipales".

Del mismo modo, ha continuado, "iniciamos con 44 ayuntamientos cordobeses una línea de colaboración con nuestros pueblos para el control de las plagas de palomas en los cascos urbanos, con actuaciones que incluirán distintas acciones de control y manejo de estos animales".

"Se trata así de eliminar o minimizar, en la medida de lo posible, los problemas que la presencia de palomas generan en los cascos urbanos, así como control el tamaño de las bandadas", ha apostillado Lorite.

Según el responsable de Agricultura, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, "destinamos 100.000 euros a estas tareas que irán destinadas a 27 municipios de menos de 5.000 habitantes; diez de entre 5.000 y 15.000 habitantes y siete localidades mayores de 15.000 habitantes".

Lorite ha concluido señalado que "el siguiente paso será la firma de los convenios con los ayuntamientos solicitantes de estas ayudas, con el objetivo de que las labores de control de estos animales puedan desarrollarse durante el ejercicio de 2026".