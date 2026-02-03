La Diputación convoca una nueva edición de los Premios Córdoba en Igualdad

La delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva edición de la convocatoria Premios Córdoba en Igualdad, una iniciativa ya consolidada que tiene como finalidad reconocer, visibilizar y poner en valor el trabajo de personas, colectivos, entidades e instituciones que contribuyan de forma decisiva a la igualdad real entre mujeres y hombres en la provincia.

En este contexto, la delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha reseñado que "estos galardones distinguen trayectorias, proyectos e iniciativas comprometidas con los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades, alineándose con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, especialmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de la Igualdad de Género".

En esta edición, la Diputación destina un total de 10.000 euros, distribuidos en diez modalidades dotadas con 1.000 euros cada una, además de un reconocimiento conmemorativo. Las categorías abarcan los ámbitos de la economía, la educación, el ámbito social, el deporte, el arte y la cultura, la ciencia y la tecnología, la comunicación, el movimiento asociativo de mujeres, la trayectoria política y el Premio Ejemplo de Igualdad, que permite reconocer iniciativas incluso fuera del ámbito provincial y también a título póstumo.

Podrán proponerse candidaturas por parte de cualquier persona física, colectivo o entidad, siempre que las personas candidatas sean mayores de edad y que su labor se haya desarrollado en la provincia de Córdoba. Las candidaturas no podrán presentarse a sí mismas, reforzando el carácter público de estos premios.

Las bases íntegras han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del lunes 2 de febrero, siendo el plazo de presentación de solicitudes de diez días hábiles, por lo que finalizará el próximo 16 de febrero de 2026. Las candidaturas podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación en el enlace 'https://sede.dipucordoba.es/diputacion'.

Dichas candidaturas serán evaluadas por un jurado especializado en igualdad de oportunidades, que valorará los méritos, la trayectoria y el impacto social de las propuestas presentadas. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en el mes de marzo de 2026, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.