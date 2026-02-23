Diputación de Córdoba abre en marzo el plazo de solicitudes para optar a los Campamentos de Verano de Cerro Muriano

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, presenta los Campamentos de Cerro Muriano. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha informado de que del 6 de marzo y hasta el 6 de abril (ambos inclusive) permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para que chicos y chicas de entre ocho y 19 años de Córdoba puedan optar a alguna de las 2.000 plazas de sus Campamentos de Verano de Cerro Muriano.

En rueda de prensa, Alguacil, que ha recalcado que "en esta edición se ha incrementado la cuantía en 49.000 euros, siendo la inversión total en esta edición de 429.000 euros", ha afirmado que "se trata de una de las actividades más esperadas por las familias y los más pequeños de nuestra provincia, una iniciativa que tradicionalmente se viene desarrollando durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre gracias a un total de diez turnos y con duraciones que van desde las cinco a las ocho noches".

Así, ha continuado, "del total de diez turnos previstos, hay tres para niños de ocho a diez años; dos turnos de once a 13 años; otros dos turnos de 12 a 14 años, otros dos de 14 a 16 años y un turno de 17 a 19 años, una franja de edad que recuperamos a petición de las familias y los propios monitores".

Se realizará una reserva de hasta un 10% de las plazas de cada turno para la adjudicación directa a niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta en todo momento los acogidos en centros oficiales o concertados; y de hasta un 2% para personas con discapacidad igual o superior al 33%

La diputada ha subrayado que estos campamentos "fomentan el compañerismo y la convivencia, fomentan la autonomía, la responsabilidad y el trabajo en equipo, así como el respeto a la naturaleza". Los beneficiarios pueden participar en actividades deportivas, ocio en la naturaleza, acampadas nocturnas, veladas y fuegos de campamento.

Para finalizar, Alguacil ha mencionado la actuación que se está realizando en el Albergue para mejorar las instalaciones, como la sustitución de más de 3.500 metros cuadrados de cubierta, con una inversión de 600.000 euros. Y está abierto también el proceso de licitación para la sustitución del suelo que rodea la piscina, que se agrietaba con facilidad, con 85.000 euros más.

El procedimiento para cumplimentar la solicitud de inscripción se realizará exclusiva y obligatoriamente por internet a través de la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Sólo se admitirá una solicitud por participante. En caso de necesitar asistencia para la presentación de la solicitud telemática se podrá llamar a los teléfonos 957 211 499, 957 211 256 y 957 212 924 o escribir al correo 'campamentos@dipucordoba.es'. Se puede consultar más información en 'www.dipucordoba.es/juventud'.