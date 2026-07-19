La Diputación de Córdoba abre la puerta de Europa a los jóvenes través del centro Europe Direct Córdoba

La Diputación de Córdoba abre la puerta de Europa a los jóvenes a través del centro Europe Direct Córdoba. - DIPUTACIÓN CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europe Direct de la Diputación de Córdoba, dependiente de la Delegación de Juventud y único de sus características, se ha presentado como "una herramienta fundamental para obtener información y asesoramiento sobre cómo acceder a programas europeos de movilidad, de voluntariado, de formación y participación". Así lo ha afirmado la delegada de Juventud en la institución, Sara Alguacil, que ha subrayado la importancia de contar con este recurso que "pone Europa al alcance de los jóvenes de nuestra provincia".

Según ha informado la Diputación de Córdoba en una nota, en la oficina Europe Direct Córdoba "cualquier chico o chica de nuestros pueblos que tenga la inquietud de conocer Europa se puede acercar para obtener información de primera mano de todas las opciones que existen y cuál de ellas se acerca más a sus intereses". Por tanto, "hablamos de un servicio integral que ofrece tanto a los jóvenes como a cualquier profesional que trabaje en el sector juvenil un servicio de información y orientación sobre oportunidades de aprendizaje y participación a nivel europeo", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que para acercar aún más estas propuestas a los jóvenes de la provincia, durante los meses de verano, Europe Direct Córdoba va a participar en unas jornadas de estudiantes de verano, organizadas por el Ayuntamiento de Hornachuelos. En concreto, "unas charlas tendrán lugar el 22 de julio y el 5 de agosto y permitirán acercar las oportunidades de formación y empleo que ofrece Europa a la juventud", ha informado.

Entre las acciones europeas que cuentan con un mayor grado de conocimiento entre la población juvenil destaca Erasmus+, programa que permite estudiar durante un periodo en otro país europeo, así como realizar prácticas profesionales o participar en intercambios juveniles y desarrollar proyectos de educación no formal. Según la delegada, "el Erasmus+ está dirigido principalmente a estudiantes, jóvenes, profesorado, personal educativo y organizaciones juveniles, ofreciendo experiencias que favorecen el aprendizaje, la autonomía y la empleabilidad".

Por otro lado, desde la UE ponen en marcha el conocido como Cuerpo Europeo de Solidaridad, gracias al cual se ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años la posibilidad de participar en proyectos de voluntariado o solidaridad, tanto en su propio país como en el extranjero, abarcando ámbitos como la inclusión social, el medio ambiente, la cultura, la atención a personas vulnerables o la respuesta ante emergencias.

En esta línea, Alguacil ha añadido que "si lo que se busca es trabajo, lo ideal es conocer Eures, red europea de cooperación para el empleo que facilita el acceso al mercado laboral en los países de la Unión Europea, así como en otros países del Espacio Económico Europeo". A través de este servicio, "es posible consultar ofertas, recibir orientación laboral, conocer las condiciones de trabajo de cada país y obtener asesoramiento para la movilidad laboral internacional", ha remarcado.

PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD: TODAS LAS OPCIONES QUE OFRECE EUROPA EN UN SOLO CLICK

El Portal Europeo de la Juventud reúne en un único espacio información sobre todas las iniciativas europeas dirigidas a jóvenes. A través de él pueden consultarse todas las convocatorias que permanecen abiertas, además de oportunidades de movilidad, actividades de participación, programas europeos y recursos prácticos para vivir, estudiar, trabajar o hacer voluntariado. En el ámbito formativo y como antesala a esa primera oportunidad laboral, la UE ofrece también a los jóvenes la opción de realizar prácticas en sus instituciones, ya que se convocan de manera periódica programas dirigidos a titulados universitarios y jóvenes profesionales.

Por tanto, "unas estancias que permiten conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas y adquirir experiencia en ámbitos como la administración pública, la comunicación, el derecho, la economía, el medio ambiente o las políticas europeas". Para la delegada de Juventud de la Diputación de Córdoba, "participar en cualquiera de estas iniciativas supone una excelente oportunidad para desarrollar competencias, mejorar el currículum, fortalecer el aprendizaje de idiomas y vivir una experiencia internacional enriquecedora".

Igualmente, para aquellos jóvenes cordobeses cuyos intereses pasen por conocer Europa viajando, desde Europe Direct pueden aconsejarles también sobre DiscoverEU, iniciativa que brinda la oportunidad a quienes alcanzan los 18 años de recorrer el continente, principalmente en tren y mediante un pase financiado por la Unión. Quienes se decidan por esta opción, además del viaje, podrán participar en actividades culturales y educativas que promueven el conocimiento del patrimonio europeo.

Por último, "para trasladar de manera cercana y directa todas estas propuestas a la juventud cordobesa está Eurodesk, red de información juvenil especializada en oportunidades internacionales para jóvenes de la que la Diputación de Córdoba forma parte activa desde 2009 con su centro Europe Direct Córdoba", ha concluido.