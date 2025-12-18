La Diputación de Córdoba abre sus puertas para acoger durante todo el día la Gran Maratón de Donación de Sangre

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (dcha.), visita la Gran Maratón de Donación de Sangre en el Palacio de la Merced. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge durante todo este jueves la Gran Maratón de Donación de Sangre, una actividad enmarcada en la campaña 'Comienza tu nueva tradición navideña' que promueve el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba , con el apoyo de la institución provincial.

En declaraciones a los periodistas, el máximo representante de la Diputación, Salvador Fuentes, ha aprovechado el comienzo de esta maratón de donación para expresar su orgullo por acoger "el acto de solidaridad más grande que pueda haber en el mundo", pues "como decía Valentín Fuster, la medicina avanza con la ciencia y se sostiene con la generosidad humana, y esto es precisamente lo que es esto, una llamada a la generosidad porque mañana nos puede hacer falta esa sangre", ha señalado.

"La provincia de Córdoba es una de las más generosas donando sangre y lo vamos a seguir demostrando; en ello va a estar siempre la Diputación y por eso nos ofrecemos para cualquier campaña de sensibilización y para seguir haciendo esta actividad todos los años, porque donar es ser más humanos y es un gesto al que tenemos que dar visibilidad", ha manifestado el presidente.

Por su parte, el director del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba, Rafael Villalba, ha insistido en la necesidad de donar sangre en estas fechas, ya que "es el mes más complicado para la hemoterapia en la provincia y la región porque los hospitales siguen necesitando sangre, incluso puede que necesiten más por intervenciones quirúrgicas, trasplantes, enfermos hematológicos y oncológicos, y, si embargo, es muy complicado conseguir sangre porque hay muchos festivos".

"Tradicionalmente cae la donación, por eso organizamos campañas como esta y esta maratón, porque nos ayuda muchísimo a mantener las reservas y que podamos atender a los pacientes; esto no sería posible sin una simbiosis con la sociedad y organismos como la Diputación, la casa de todos los cordobeses", ha destacado Villalba. Finalmente, ha animado a toda la sociedad "a convertir el gesto de donar sangre en una tradición navideña más".

La Gran Maratón de Donación tiene lugar estas fechas porque se produce una baja drástica en las donaciones, de entre un 20 y 30 por ciento, mientras que la demanda hospitalaria es constante o superior por fiestas, accidentes y cirugías programadas. Con esta iniciativa se esperan alcanzar las 300 donaciones para ayudar a conseguir las 2.500 que son necesarias en los meses de diciembre y enero.

El Salón de Actos del Palacio de la Merced estará abierto para donar este jueves de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas.