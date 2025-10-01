La Diputación de Córdoba acoge un encuentro sobre ciencia y tecnología en el sector agrícola enmarcado en 'Qualifica'

CÓRDOBA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este miércoles el 'Encuentro IAS-Empresas', jornada con la que se cierra el 'Proyecto Qualifica' y cuyo objetivo es fomentar el diálogo y la colaboración entre investigadores, empresas y otros actores del sector agroalimentario promoviendo la transferencia de conocimientos.

En declaraciones a los periodistas previas a la inauguración del encuentro, el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura en la institución provincial, Andrés Lorite, ha subrayado la importancia que tienen las políticas agrarias para la provincia y la Diputación, a la vez que ha insistido en la necesidad de "apostar por la transferencia y por compartir conocimientos desde la administración pública y el IAS con el sector privado, con las empresas agrarias".

"El sector agrario tiene que apoyarse en la tecnología y la transformación digital, también en el compromiso medioambiental ante el reto del cambio climático y la investigación y la mejora genética o no tiene futuro, por eso las administraciones tenemos que colaborar para que nuestro sector primario tenga estas herramientas", ha manifestado.

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Diego Copé, ha abundado en que "la agricultura, un sector estratégico para Córdoba y Andalucía, tiene que ser de vanguardia y para ello es fundamental la investigación y la transferencia de conocimiento. Por eso estamos implicados con once ciclos formativos relacionados con agricultura y ganadería, porque la formación tiene que estar ligada al tejido productivo".

Finalmente, la delegada del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, ha subrayado que el 'Proyecto Qualifica' "ha permitido ahondar en los pilares fundamentales de la misión del consejo; la investigación científica de alto nivel, la transferencia de conocimiento a la empresa, la formación de personal investigador y la divulgación de todo el conocimiento desarrollado a la sociedad".

Durante el encuentro se han desarrollado ponencias sobre innovación varietal en fresa y frambuesa, innovaciones para el riego eficiente y la selección de variedades, mejora de especies cultivadas, biodiversidad autóctona para un futuro sostenible, emergencia climática, mejora de cereales y leguminosas y colaboraciones con empresas en el ámbito de la fitopatología, entre otras. Una de las ponencias ha corrido a cargo del responsable del Centro Agropecuario Provincial, Antonio Jiménez, quien ha desarrollado las líneas principales de actuación del mismo.

El programa se completa con la jornada de tarde en la que tendrá lugar dos mesas redondas sobre la gestión de agua en la agricultura y agrodigitalización y transformación tecnológica. Además, durante el encuentro se han habilitado espacios para el intercambio de ideas y para favorecer nuevas oportunidades de colaboración público-privada en el ámbito de la I+D.