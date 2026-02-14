La Diputación de Córdoba acoge la entrega de premios del Circuito Provincial de Carreras Populares 2025. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la gala de entrega de premios del Circuito Provincial de Carreras Populares 2025, circuito que contó con 58 pruebas, 44 de ellas en la provincia y 14 en la capital. Durante el acto, el delegado de Deportes en la institución provincial, Antonio Martín, ha valorado la importancia de este circuitor provincial "que moviliza a muchísimas personas en toda nuestra provincia gracias a todas las pruebas que comprende".

Además, ha subrayado en una nota el alcance económico que tienen las carreras en los municipios donde se desarrollan, siendo "un ejemplo de cómo a través del deporte se puede dinamizar una localidad y generar oportunidades económicas y de desarrollo".

Martín ha abundado en que el circuito "goza de gran aceptación y es una manera de hacer que los recursos turísticos con los que cuenta nuestra provincia lleguen a más población ya que son muchos los participantes, y también las familias, las que se desaplazan bien para correr las carreras bien para disfrutar de las localidades donde tienen lugar".

En total, el Circuito Provincial ha repartido en sus 58 pruebas un total de 15.000 euros en premios y ha contado con la participación de 3.000 deportistas individuales. A lo largo de la gala se han entregado premios atendiendo al ranking de clubes, ranking de menores en categoría masculina y femeninda (desde sub10 a sub18) y ranking de mayores en Modadidad A (pruebas de menos de 10 km), Modalidad B (más de 10 km), desde sub20 a Master F y deportistas con discapacidad intelectual y física. También se ha entregado un premio a la perseverancia.

El Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Córdoba 2025 fue organizado, como viene siendo habitual, por la Federación Andaluza de Atletismo, con la colaboración de la Delegación de Deportes de la institución provincial y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba. Cuenta, además, con el patrocinio de la Fundación Sebastián Almagro, Covap, Gusto del Sur, Junta de Andalucía y Cosuol.