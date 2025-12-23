La Diputación de Córdoba acoge la exposición 'Agua. Memoria líquida' con 82 obras de la Fundación Colección ABC

Fuentes (4º izda.), junto a Poyato (3º izda.) y diputadas provinciales en la inaguración de la muestra de la Fundación Colección ABC 'Agua. Memoria Líquida'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Galería de Presidencia del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge desde este martes la exposición 'Agua. Memoria Líquida', en la que se incluyen un total de 82 obras pictóricas pertenecientes a la Fundación Colección ABC, "uno de los fondos artísticos más valiosos de nuestro país".

Así lo ha destacado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien, acompañado por el director de ABC Córdoba, Francisco Poyato, ha participado en la inauguración de una muestra "de un calado absolutamente histórico que permanecerá abierta hasta el 31 de enero".

Fuentes, que ha felicitado al Diario ABC por el 25 aniversario de su edición cordobesa, ha hecho hincapié en que el tema de esta exposición coincide con "el que es un eje argumental de nuestro mandato. Corren tiempos de mucha necesidad de agua, aunque ahora esté lloviendo, pero tenemos todos en mente situaciones muy delicadas que ha pasado en nuestra provincia, que tenemos que solucionar de manera eficaz y eficiente entre todos y tenemos que tener una política que dé respuesta a esa problemática".

En este sentido, Fuentes ha añadido que "es una provocación al debate y a pensar la necesidad del agua, que fue siempre venerada por todas las culturas, que es fuente de toda vida. Se la asocia con la renovación, la purificación, la fertilidad o la riqueza. Por eso, para nosotros es un orgullo que hoy podamos inaugurar esta maravillosa exposición con obras de un fuerte sello cordobés y andaluz".

Por su parte, Poyato ha afirmado que esta muestra "se sustrae de uno de los grandes pozos de la memoria de la historia y de lo que es ABC, que es su colección; la Colección ABC es la mayor colección que existe en España sobre ilustración que cuenta con más de 400.000 fondos".

"El agua, en este caso, es el argumento central de esta exposición. Son 82 obras en total las que hay expuestas con 33 artistas. De ellos nos gustaría subrayar la presencia de Ángel Díaz Huerta, que curiosamente fue el autor de la primera portada de Blanco y Negro", ha indicado Poyato.

El director del Diario ABC Córdoba ha desgranado la amplia nómina de autores, "como Tomás Muñoz Lucena, Adolfo Lozano Sidro y Tomás Egea con una gran vinculación también a Córdoba, y dentro de esa lista de artistas también destacamos algunos otros andaluces como Manuel Espí, Francisco Sancha, Lorenzo Goñi, José Arpa o Mariano Bertuchi, además de clásicos de ABC, como el de Antonio Mingote".

A modo de presentación, ha explicado que esta exposición, que ha sido comisariada por la responsable de la Fundación Colección ABC, Inmaculada Corcho, "nos ofrece un recorrido emotivo por el agua a través de la contemplación realizada por numerosos artistas. Son imágenes líricas, realistas, de humor, desde lo cotidiano y práctico, a lo placentero y a lo dramático".

Poyato ha concluido señalando que "a través del arte, esta exposición navega sobre la importancia del elemento líquido que por estar tan presente en nuestras vidas parece inagotable, pero que poco a poco se nos va escapando.

La exposición comienza con imágenes alegóricas del agua; muestra cuánto la necesitamos para la higiene, la salud, la alimentación y algo esencial para el ser humano, como es calmar la propia sed. Se nos presenta como un elemento fundamental del clima, beneficioso y terrible a la vez, como espacio de disfrute y juego".