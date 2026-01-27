Diputación de Córdoba acoge unas jornadas de trabajo con la Oficina Andaluza Antifraude y el organismo portugués Menac

Jornada de trabajo con la Oficina Andaluza Antifraude y el organismo portugués Menac en la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, está siendo la sede de unas jornadas de trabajo en las que han participado la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción (OAFF) y el Mecanismo Nacional Anticorrupcao de Portugal (Menac), que han culminado con la firma de un convenio entre ambas entidades para compartir experiencias y desarrollar proyectos conjuntos en materia de integridad pública.

El acto de bienvenida ha corrido a cargo de la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, quien ha insistido en que "las instituciones públicas debemos estar comprometidas con la lucha contra el fraude y la corrupción y la Diputación lo está, por eso queríamos acoger un encuentro tan crucial como éste".

Siles ha ahondado en que este tipo de jornadas sirven para estar informados sobre un tema tan importante, para construir relaciones, conocerse y aprender unos de otros. Asimismo, ha valorado la trascendencia de que "ambas entidades refuercen su colaboración para que nuestras instituciones sean más íntegras y confiables".

Por su parte, el director de la OAFF, Francisco Sánchez de Paula, ha agradecido el apoyo de la Diputación provincial en la celebración de este encuentro y ha destacado la importancia de que estas dos entidades, que trabajan por la integridad de un sector público que presta servicios a más de veinte millones de personas --más de un tercio de la población total de la península ibérica--, refuercen su coordinación.

"Los lazos históricos, geográficos, culturales y lingüísticos que unen a nuestros pueblos son incuestionables y constituyen, además, una legítima exigencia social: cooperar, aprender mutuamente y avanzar de forma conjunta", ha subrayado.

Las jornadas se han centrado en torno a tres grandes bloques temáticos. El primero ha abordado la evaluación de riesgos en las entidades del sector público, comparando el funcionamiento de ambas agencias. Según han explicado los responsables, este aspecto "constituye el núcleo del trabajo preventivo frente al fraude" y ambas instituciones comparten una misma visión, método y modelo de actuación.

El segundo bloque ha analizado los regímenes sancionadores de ambas entidades y se ha destacado que las competencias en este punto son relevantes tanto por lo que permiten ejecutar como por su poder disuasorio. Y el tercer eje de trabajo ha estado dedicado a la inteligencia artificial y el 'big data'. La delegación portuguesa ha presentado su plataforma RGPC (Red de Gestión y Prevención de Corrupción), mientras que la OAFF ha expuesto el proyecto Fidias (Observatorio de Datos Abierto).

Ambas iniciativas están diseñadas para modernizar la lucha contra el fraude, mejorar la integridad administrativa y promover el buen gobierno, especialmente en el ámbito local y en la gestión de los fondos europeos.

Como paso siguiente, la OAFF ha anunciado que propondrá a la red estatal de oficinas antifraude la posibilidad de invitar a socios internacionales para compartir experiencias y buenas prácticas, contando en primer lugar con la participación de Menac.