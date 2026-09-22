La Diputación de Córdoba acoge el seminario de lanzamiento del proyecto europeo 'Agrosocial Plus'

Seminario de lanzamiento del proyecto europeo 'Agrosocial Plus'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la inauguración del seminario de lanzamiento del proyecto 'Agrosocial Plus', coordinado por institución provincial, como beneficiaria principal y cofinanciado por la Unión Europea (UE) en el marco del programa Interreg España-Portugal (POCTEP 2021-2027).

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha sido la encargada de inaugurar este encuentro en el que ha definido 'Agrosocial Plus' como "una iniciativa estratégica por su contribución a la economía social agroalimentaria, a la cohesión territorial y a la innovación rural en España y Portugal".

Ruz ha explicado que este proyecto, continuidad de 'Agrosocial', "no empieza de cero sino que amplía lo hecho y da un paso más en cuatro grandes líneas de trabajo; los Living Labs, donde nuestras empresas podrán probar sobre el terreno el internet de las cosas, la inteligencia artificial o el riego inteligente, y una Escuela Transfronteriza de Alta Dirección, que aprovechará precisamente esa plataforma AgroSocial Lab para incorporar entre cinco y diez nuevos cursos en dirección estratégica, tecnología e inteligencia artificial con el objetivo de llegar a ciento sesenta empresas.

Según la delegada provincial, también comprende "un programa de emprendimiento social agroalimentario, con mentorías para al menos treinta startups, y una red de congresos internacionales de Inteligencia Artificial aquí, en Córdoba; y la promoción conjunta de nuestros productos locales entre España y Portugal".

La iniciativa está financiada por el programa Interreg España-Portugal (POCTEP) con un presupuesto de 2.062.429,85 de euros, de los cuáles 1.546.822,39 euros son aportados por el Fondo Feder de la Unión Europea, mientras que el 25% restante corresponde a las entidades beneficiarias, bajo la coordinación de la Diputación de Córdoba.

Además, la delegada de Fondos Europeos ha recordado que 'Agrosocial' "ha centrado buena parte de su esfuerzo en el relevo generacional del campo. Hemos desarrollado doce acciones de sensibilización que han llegado a más de 500 jóvenes en institutos como el IES Álvarez Cubero de Priego de Córdoba y el IES Galileo Galilei de nuestra capital, y hemos puesto en marcha planes piloto de relevo generacional en siete empresas del espacio transfronterizo, uno por cada territorio socio. Aquí en Córdoba, ese piloto se ha desarrollado en la cooperativa Dehesas Cordobesas, en Hinojosa del Duque".

"También hemos trabajado por la igualdad, porque las mujeres son el 27,6% de la base social de las cooperativas agroalimentarias españolas, pero apenas ocupan el 9% de los consejos rectores y el 4,1% de las presidencias. Esa es la distancia que 'Agrosocial' ha empezado a recortar y la que 'Agrosocial Plus' se compromete a seguir cerrando", ha explicado.

Por su parte, la directora de la Secretaría Conjunta del Poctep, Elena de Miguel, ha recordado que en este mes de septiembre, "celebramos los 15 años del Interreg Cooperation Day, una jornada que pone en valor la cooperación territorial y el trabajo conjunto que se desarrolla cada día en las regiones fronterizas de toda Europa. Porque cooperar significa poner en común recursos, conocimiento y capacidades para que las fronteras dejen de ser un límite y se conviertan en un espacio de oportunidades compartidas".

"En este espíritu se enmarca el Poctep, que lleva más de 35 años impulsando la cooperación entre España y Portugal y apoyando iniciativas que fortalecen, entre otros ámbitos, la economía social, el emprendimiento y el desarrollo sostenible e inclusivo. Una trayectoria que se traduce ya en 259 proyectos aprobados, con una inversión de más de 300 millones de euros, y que reflejan el compromiso continuado con una cooperación que transforma y genera oportunidades a ambos lados de la frontera" ha señalado Elena de Miguel.

El proyecto 'Agrosocial Plus', coordinado por la Diputación de Córdoba, cuenta además como socios con las diputaciones de Cáceres, Cádiz y Lugo, la Fundación Europea para la Innovación (Intec), la Unión de Cooperativas Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), las cooperativas agroalimentarias de Andalucía y Extremadura y entidades de Portugal como el Ayuntamiento de Fundao, Confagri, la Comunidad Intermunicipal do Alto Minho y la Asociación Odiana.

El seminario de lanzamiento, que se celebra este martes y mañana miércoles, cuenta con un plan de trabajo en el que se analiza la operativa del proyecto, la definición de los espacios de datos y 'living labs', (laboratorio vivo), una ponencia sobre la Escuela transfronteriza de alta dirección que será desarrollada por Confagri; el emprendimiento social agroalimentario y la comunicación, elaborada por la Fundación Intec, y la sesión sobre promoción de productos locales transfronterizos, coordinada por la Diputación provincial de Cáceres.