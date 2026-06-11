La Diputación de Córdoba acoge un taller para estudiar cómo fomentar el intercambio de experiencias de mujeres rurales

Autoridades en la inauguración del Taller de Territorio en Córdoba, una jornada de trabajo enmarcada en el proyecto 'Mujeres con raíz'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves la celebración del Taller de Territorio en Córdoba, una jornada de trabajo enmarcada en el proyecto 'Mujeres con raíz', iniciativa que se está llevando a cabo en Palma del Río (Córdoba) y con la que se busca fomentar el contacto y el intercambio de saberes y experiencias entre mujeres de distintas generaciones que viven en entornos rurales.

En declaraciones a los periodistas previas al encuentro, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha explicado que la Fundación La Caixa ha elegido la provincia de Córdoba "para llevar a cabo una reunión de trabajo del programa 'Mujeres con Raíz', que gracias a Fundecor y la Diputación estamos llevando a cabo en el municipio de Palma del Río y que tan buenos resultados está dando".

En este sentido, la responsable de la institución provincial ha puesto de manifiesto que este programa se está "centrando en el ámbito rural y, sobre todo, en lo que son las actividades intergeneracionales y enfocadas a la mujer".

"Para la Diputación de Córdoba es un orgullo y un placer que la provincia haya sido elegida", algo que le deben "a Fundecor y a Palma del Río, donde la iniciativa está teniendo un gran impacto", ha valorado Auxiliadora Moreno.

Por su parte, la directora de Fundecor, María Ángeles Mellado, ha expresado su satisfacción por la elección del proyecto valorando que gracias a él se coloca a Córdoba en "una posición destacada de una conversación nacional sobre la sostenibilidad en nuestros medios rurales y el papel que hace la mujer y los jóvenes en ello".

En cuanto a las líneas del proyecto, Mellado ha recordado que "cuenta con varias líneas de actuación; una son los jóvenes, para el fomento del emprendimiento; otra las mujeres emprendedoras y empresarias, para fomentar las competencias profesionales gracias a la Universidad de Córdoba, y los colectivos vulnerables", que ahí que se apoyen en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Por su parte, la alcaldesa de Palma del Río, Matilde Esteo, ha destacado la importancia de desarrollar este proyecto en su municipio, ya que existe "un reto demográfico y este no se puede entender ni trabajar si no se hace desde la igualdad, desde la juventud y también desde la sabiduría, cómo no, de los mayores".

En representación de la Universidad de Córdoba (UCO), la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Sara Pinzi, ha expresado su deseo de que "la Universidad de Córdoba se acerque a la provincia, se acerque a lo rural y se acerque a todo el territorio". Desde la UCO quieren "devolver a la sociedad lo que la sociedad ha dado a la Universidad y este proyecto pone en valor algo muy importante trabajando a través de un enfoque vital como es el enfoque intergeneracional".

Por último, la responsable de la Fundación La Caixa Marta Aguiló ha explicado que el encuentro tiene el objetivo de "conocer las problemáticas y dificultades en el territorio" para poder "cocrear y diseñar estrategias para mejorar los proyectos de acción social en el territorio".

La jornada se enmarca en el ciclo de reflexión 'La sostenibilidad de los espacios rurales', impulsado por la Fundación La Caixa. Fundecor ha sido seleccionada, a través del proyecto 'Mujeres con Raíz', entre los 63 proyectos de ámbito rural participantes a nivel nacional para la coorganización del primero de los cuatro talleres territoriales previstos dentro de esta iniciativa.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, entidades sociales, personal técnico y otros agentes estratégicos del territorio con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades relacionados con la participación de jóvenes y mujeres en el medio rural, así como formular propuestas que contribuyan a reforzar la sostenibilidad social y el relevo generacional en estos entornos.

El objetivo de 'Mujeres con Raíz' es frenar el despoblamiento rural, impulsar el emprendimiento y generar oportunidades laborales y sociales en el territorio, poniendo el foco en el talento femenino de nuestros pueblos. Durante tres años, este programa plantea una intervención integral que combina formación, emprendimiento, inclusión social y digitalización.

'Mujeres con Raíz' es un proyecto que es posible gracias a la colaboración entre Fundación La Caixa y Fundecor. Además, colaboran el Ayuntamiento de Palma del Río, la Diputación de Córdoba, el vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la UCO y el Instituto Andaluz de la Mujer.