La Diputación de Córdoba acogerá las VII Jornadas de Aspacacor para impulsar la salud cardiovascular

Irene Aguilera (3ª dcha.), durante la presentación de las las VII Jornadas de Aspacacor, junto a responsables de la asociación. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba acogerá el próximo 29 de septiembre la celebración de las VII Jornadas Aspacacor, bajo el lema 'Cuidando corazones, transformando vidas', evento que persigue la concienciación y la prevención de las enfermedades cardiovasculares en el provincia, coincidiendo con el Día Mundial del Corazón.

Estas jornadas cuentan con el respaldo de la institución provincial y así lo ha expresado este lunes la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, quien ha incidido en que "desde la Diputación somos plenamente conscientes de que la salud va más allá del ámbito puramente médico, requiere de una red de apoyo social sólida".

La diputada ha recalcado que "la labor que realiza Aspacacor es indispensable, ya que ofrece ese acompañamiento humano y esa orientación terapéutica que transforma la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Estas jornadas son el reflejo del compromiso común por una Córdoba más saludable y solidaria, ya que el problema de las enfermedades cardíacas nos afecta a todos, y por tanto es fundamental una concienciación general sobre la prevención".

Por su parte, el presidente de Aspacacor, Alfonso Otero, ha resaltado "la necesidad de seguir visualizando las patologías cardíacas. Nuestro objetivo no es solo dar herramientas de apoyo a quienes ya conviven con la enfermedad, sino transformar la mentalidad hacia una prevención activa. Un corazón cuidado es una vida transformada".

Este encuentro está coordinado por la secretaria de Aspacacor, María José de la Torre, quien ha subrayado que "cuidar el corazón no significa solamente prevenir la enfermedad, sino que también es importante acompañar, ayudar a recobrar la confianza de aquellas personas que han desarrollado esta enfermedad".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, con cerca de 20 millones de fallecimientos. Al respecto, De la Torre ha resaltado que "estos datos nos sitúan en una realidad sanitaria, pero no podemos olvidar que detrás de cada número hay una persona, una familia, y un cambio en la vida cotidiana que hay que asumir, por los posibles riesgos de enfermedad mental".

"Desde Aspacacor trabajamos todos los días para informar, apoyar, acompañar y ayudar en este sentido, y desde esta perspectiva se han organizado estas jornadas, que queremos que sean un punto de encuentro entre los pacientes, los familiares, las instituciones y la sociedad en general", ha recalcado la secretaria de Aspacacor.

El programa de este año está diseñado para abordar los retos actuales de la cardiología y la rehabilitación cardíaca desde una perspectiva integral. A través de ponencias a cargo de reconocidos especialistas médicos, se analizarán los últimos avances en tratamientos, la importancia de la prevención y del soporte psicológico, así como el papel crucial del ejercicio físico y la salud bucodental. Además, el evento servirá como espacio de intercambio donde los pacientes podrán compartir sus testimonios en primera persona.

Para finalizar, la responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, Ángela Heredia, ha insistido en que "estas jornadas son un punto de encuentro entre los pacientes" y suponen "una oportunidad para que ellos puedan expresarse, puedan contar su propia experiencia, al igual que se ofrece la posibilidad de hacer una prevención primaria, enseñando a la sociedad a tomar las medidas oportunas para prevenir la enfermedad cardíaca".

La asistencia es totalmente libre y gratuita, hasta completar el aforo del recinto, estando invitadas, tanto las personas afectadas, como los profesionales sanitarios y el público general interesado en la salud preventiva. Para más información sobre el programa completo de ponencias y los ponentes invitados, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la asociación.