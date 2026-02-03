Diputación de Córdoba actualiza el plan de emergencias y advierte de riesgos por posibles crecidas de ríos y arroyos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, informa sobre las previsiones del temporal en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha presidido este martes una reunión del comité de Emergencias de la institución provincial ante el temporal de lluvia y viento provocada por la borrasca Leonardo, señalando que se ha actualizado el plan de emergencias, además de advertir de los riesgos por las posibles crecidas de ríos y arroyos.

Tal y como ha informado, se espera que entre el miércoles y el jueves se alcance el pico de intensidad de precipitaciones, a lo que se suman fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h. Asimismo, se mantienen las actuaciones en dos niveles, por un lado, se ha intensificado la vigilancia de las carreteras y puntos críticos ante posibles desbordamientos de ríos y arroyos y, por otro, se ha reforzado el personal de las empresas públicas para atender posibles problemas y averías que puedan surgir.

Así, tras una reunión de coordinación a nivel andaluz, Fuentes ha anunciado que "la previsión indica que mañana miércoles podemos tener problemas graves que se centran en la Campiña y la Subbética. Las previsiones son de viento de hasta 70 km/h, lluvias que pueden superar 60 litros". En estas zonas la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo.

"Vamos a estar muy pendientes, junto con los ayuntamientos de la provincia y el la capital, de las crecidas de los ríos y los arroyos. El problema es que llueva, pero puede ser infinitamente mucho más peligroso el hecho de las posibles crecidas de los ríos y los arroyos", ha destacado Fuentes.

El presidente de la Diputación ha apuntado que "la situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto ya que las tierras están completamente saturadas y ya no tienen capacidad de drenaje, a lo que se une que las lluvias de la semana pasada han provocado crecidas históricas en ríos y embalses". En este sentido, ha añadido, "la prevención y la anticipación son claves para informar a la población y actuar en caso de que sea necesario".

El máximo responsable de la Diputación ha enfatizado que "ayer enviamos una carta a todos los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, en la que insistíamos en la necesidad de que se recomiende a todos los vecinos y vecinas que, en el ámbito del hogar, revisar los bajantes y desagües, eviten bajar a sótanos y mantener puertas y ventanas cerradas durante lo más fuerte del temporal".

CARRETERAS

El presidente provincial ha informado igualmente de la situación en las carreteras de la provincia. Así, ha detallado que siguen cortadas la CO-4207, de Montilla a Montalbán; la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres; la CO-3406, de la N-432 a Obejo, y la CO-3201 de la A-309 a la A-3127 por la Campiña.

En cuanto a las recomendaciones en el exterior, Fuentes ha pedido "evitar el estacionamiento de vehículo en cauces secos o riberas, y en relación a los desplazamientos, se recomienda evitar viajes innecesarios, especialmente de noche".

En el mismo sentido, ha insistido en que "bajo ninguna circunstancia se debe atravesar tramos inundados o vados y es prioritario abandonar el vehículo si el nivel de agua supera el eje en la rueda. Son recomendaciones de seguridad que tenemos que tener muy presente y en el caso de que surjan esas incidencias hay que llamar al 112 de la Junta de Andalucía".

Por último, Fuentes ha hecho hincapié en que desde la institución provincial "estamos coordinados con el 112, con todos los ayuntamientos y ahora nos centraremos en prevenir y actuar, en su caso, con todos los dispositivos que tiene la Diputación en materia de comunicación, de carretera, de emergencia y, en caso de que fuese necesario, por la intervención de los bomberos".