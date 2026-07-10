La Diputación de Córdoba apoya la 17ª edición del Mundial de Clubes Juvenil, con 12 canteras del fútbol internacional

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en la presentación de la 17ª edición del Mundial de Clubes Juvenil. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patio Barroco de la Diputación de Córdoba ha acogido la presentación oficial de la XVII edición del Mundial de Clubes Juvenil 'Trofeo Al Ándalus', que se celebrará en la provincia de Córdoba del 31 de agosto al 9 de septiembre, congregando a algunas de las mejores canteras del fútbol mundial.

En este sentido, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado por numerosos representantes institucionales y deportivos, ha destacado que "este encuentro de clubes, que contará con la provincia de Córdoba como sede por segundo año consecutivo, se ha consolidado, tras el éxito de la edición anterior, como uno de los eventos deportivos más destacados en el ámbito del deporte internacional".

Fuentes ha apostillado que el pasado año se decidió "apostar por recuperar para nuestra tierra una competición de enorme prestigio" y hoy se peude "afirmar que aquella apuesta fue un éxito". Asimismo, ha subrayado que "la excelente respuesta de los clubes, la impecable organización y la implicación de nuestros municipios han permitido consolidar este torneo como una cita de referencia del calendario internacional del fútbol formativo".

Esta 17ª edición --que dispondrá de seis sedes como son Palma del Rio, Pozoblanco, Cabra, Montilla, Lucena y Puente Genil-- contará con la participación de doce clubes de reconocido prestigio internacional; Real Madrid CF, São Paulo Futebol Clube, Sporting Clube de Portugal, Bayer 04 Leverkusen, Wolverhampton Wanderers FC, Racing Club, GNK Dinamo de Zagreb, Club Athletico Paranaense, Real Sociedad, Real Betis, Málaga CF y Córdoba CF, una presencia que confirma el prestigio alcanzado por el campeonato entre las mejores academias de fútbol del mundo.

"Esta competición se extiende mas allá del ámbito deportivo ya que supondrá un importante revulsivo para el desarrollo social, económico y turístico, al igual que es una excelente oportunidad para promocionar toda la provincia por todo el territorio nacional e internacional", ha resaltado el máximo representante provincial.

Igualmente, el presidente ha puesto el acento en que "el turismo se mueve a nivel mundial por sensaciones, el turismo se siente gracias a grandes eventos, a experiencias, a sentimientos. Ahora está cobrando una gran importancia el turismo experiencial que debe hacer que los visitantes que vienen a conocer nuestros pueblos lo hagan como experiencias como es la del mundo del vino, la del aceite, las gastronómicas o las del teatro, entre otras. En definitiva, es turismo de sensaciones que nos hacen sentir y repetir".

Durante su intervención, Fuentes ha anunciado que esta edición contará con una novedad y es que las semifinales se desarrollarán en la provincia y ha incidido en que desde la institución provincial siguen "creyendo firmemente en el deporte como herramienta para transformar la sociedad y fomentar la formación y la cohesión social".

"El deporte educa en valores y fomenta hábitos saludables, el esfuerzo, el compañerismo y el respeto entre nuestros jóvenes, al tiempo que proyecta la imagen de Córdoba a nivel internacional", ha proseguido. Salvador Fuentes.

El acto ha contado con la participación del delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, quien ha resaltado la importancia de este mundial para el deporte y para la provincia y ha invitado a la ciudadanía a seguir apostando y respaldando este tipo de iniciativas deportivas. Al respecto, ha añadido que se seguirá "demostrando que Córdoba tiene capacidad para organizar grandes acontecimientos deportivos internacionales", ha manifestado.

Por su parte, el director del torneo, Manolo Sanchís, ha agradecido a la Diputación de Córdoba el apoyo que este mundial está recibiendo y ha añadido que "este torneo ya es una referencia a nivel internacional y se debe de convertir en una referencia en Córdoba, en la provincia; el objetivo debe de ser que quien quiera ver un gran torneo en categoría juvenil lo tenga que asociar, sin duda, a la provincia de Córdoba".

Por último, el director financiero e institucional de Caja Rural del Sur, Manuel Ruiz, ha añadido que "no es solo un torneo de fútbol, es una plataforma internacional donde el talento joven se mide, se forma y se proyecta". "Es una oportunidad para que chicos de diferentes países, culturas y realidades compartan experiencias, aprendan los unos de los otros y crezcan tanto en lo deportivo como en lo personal".

"Apoyar esta iniciativa encaja perfectamente con los valores" que prumueven desde la fundación, es decir, "el esfuerzo, el trabajo en equipo, la superación personal y la convivencia entre chicos de distintos países y de distintas nacionalidades", ha concluido Ruiz.

Finalmente, la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, quien ha valorado la estrecha colaboración entre la Diputación de Córdoba y Ayuntamiento, ha expresado que "invertir en deporte es invertir en salud, en educación, en igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestros jóvenes". El objetivo es que "Córdoba sea conocida como una auténtica ciudad del deporte base, una ciudad donde los jóvenes deportistas encuentren oportunidades para crecer, para aprender y para soñar".