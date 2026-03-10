La Diputación de Córdoba aprueba ayudas por 1,1 millones para obras de emergencia provocadas por el temporal

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las emergencias provocadas por la sucesión de borrascas que ha sufrido la provincia entre los meses de enero y febrero han llevado a la Diputación de Córdoba a aprobar un plan de intervenciones de urgencia que supondrán una inversión de 1.105.474 millones de euros. Este plan, con el que se acometerán actuaciones en diez municipios, se pondrá en marcha de forma inmediata una vez que "la Junta de Gobierno ha aprobado hoy todos los proyectos que se han planteado para hacer frene a situaciones de extrema urgencia".

Así lo ha expuesto en una rueda de prensa el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha remarcado que se trata de "unos daños que han afectado directamente a instalaciones o equipamientos municipales como consecuencia del tren de borrascas".

En este sentido, Fuentes ha destacado "el esfuerzo de los servicios técnicos para hacer posible estas ayudas, porque veíamos la necesidad de salir al paso de unas situaciones de emergencia que afectaban a viviendas con el desalojo de vecinos o infraestructuras o instalaciones municipales que han quedado muy afectadas para las que no solo era necesario contar con un proyecto técnico sino también con la financiación, que es lo que se ha logrado hoy".

"Los ayuntamientos van a poder disponer esta semana de las inversiones para las actuaciones que formularon en su día y que fueron valoradas por los técnicos de la Diputación y los de los propios ayuntamientos. Eso una buena noticia, porque una cosa es anunciar los planes y otra facilitar la financiación necesaria", ha recalcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha detallado las intervenciones que han sido aprobadas en junta de gobierno. Así, el proyecto para la estabilización de bloques rocosos en el Cerro de los Poetas de Puente Genil va a recibir una inversión de 145.000 euros, lo que va a permitir la estabilización para evitar desprendimientos de material suelto y riesgo de caída de bloques rocosos sobre las viviendas situadas en la calle Calzada, lo que ha obligado al desalojo preventivo de algunos vecinos y exige una intervención inmediata para garantizar la seguridad de las personas y bienes.

En el municipio de Iznájar se ha aprobado el proyecto para la eliminación del riesgo de caída de los bloques rocosos con la afección a la parte trasera de algunas de las viviendas de la calle Coso, para lo que se ha previsto un presupuesto de 120.000 euros

Para la actuación que afecta al colegio Nuestra Señora del Rosario de Luque se ha previsto una partida de 180.000 euros para la consolidación del muro en la zona que se sitúa en la pista deportiva zona de recreo escolar, además de otra actuación en el muro en uno de los accesos a las instalaciones deportivas municipales.

En Espejo se ha previsto un presupuesto de 170.000 euros para la consolidación del muro de contención situado entre las calles Batalla del Salado y Cervantes para solucionar los problemas provocados por el hundimiento en la calle Batalla del Salado, que supone un riesgo para la propia vía y compromete la estabilidad del muro.

El proyecto en el municipio de Valenzuela, con un presupuesto de 180.000 euros, se destinará a la reparación del drenaje y estabilización de un talud debido a los problemas provocados por la rotura de una bóveda en la que se recogen aguas pluviales que ha provocado la erosión de una ladera. Dada la magnitud de la patología, existe peligro de desprendimiento de las edificaciones aledañas a la bóveda así como parte del vial de la calle Erillas.

En el municipio de Castro del Río se acometerá la reposición perimetral de espacio público de la plaza Castilla del Pino de Castro del Río, debido al desprendimiento de una tapia sobre la muralla, a lo que destinará 60.000 euros

En el caso de la reconstrucción de cementerio municipal de Priego de Córdoba se ha aprobado un proyecto valorado en 88.824,91 euros, para una obra de importancia tanto estructural, como sanitaria y emocional.

Para la reparación de la cubierta del pabellón polideportivo de Doña Mencía se ha previsto un proyecto valorado en 74.928,14 euros para volver a poner en uso un espacio en el que se desarrollan gran cantidad de actividades.

En el municipio de Villa del Río se ha previsto la reparación de daños en la instalación de la piscina municipal de Villa del Río con un presupuesto de 46.721,69 euros.

Y finalmente, se incluye la rehabilitación del edificio de usos múltiples de Villaharta que sufrió un incendio en un cuadro de luces y cuyo presupuesto está pendiente de concretar.