La Diputación de Córdoba aprueba los marcos de desarrollo de los PAI de Los Pedroches y Sierra Morena con 14 millones

Un momento del Pleno ordinario de la Diputación correspondiente al mes de septiembre. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre, ha aprobado este miércoles los marcos de ejecución y desarrollo de las actuaciones correspondientes a los dos Planes de Actuación Integrados (PAI) de Pozoblanco-Los Pedroches y Sierra Morena Cordobesa, dotados con 14 millones de euros y concedidos a la Diputación, en el marco del programa plurirregional de España con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

A estos proyectos se ha referido la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, quien ha detallado que "se trata del 'PAI Pozoblanco-Los Pedroches' y del 'PAI Sierra Morena Cordobesa', proyectos que cuentan con un presupuesto aprobado de siete millones de euros cada uno y que contará con unas ayudas de 5,9 millones euros".

Para Ruz, "hoy damos un paso importante en la ejecución de estos PAI porque aprobamos los marcos de actuación y la Diputación asume el 15% de la financiación de esos proyectos, que podrán desarrollarse hasta finales de 2030", y "la institución provincial establecerá así la planificación en el desarrollo de ambas iniciativas".

En cuanto al PAI Pozoblanco-Los Pedroches, ha precisado que "contempla la realización de un total 31 actuaciones, que repercutirán en 17 municipios y beneficiarán a 51.206 cordobeses y cordobesas. Se trata pues de la puesta en marcha de acciones que buscan la revitalización demográfica de esta comarca".

"Se incorporan en el proyecto actuaciones para la dinamización económica en Villanueva de Córdoba, Dos Torres, Pozoblanco, Pedroche, El Viso, El Guijo y Torrecampo. Así como propuestas de mejora de infraestructuras y servicios en las localidades de Villaralto, Añora, Alcaracejos, Fuente la Lancha, Hinojosa del Duque, Villanueva del Duque, Belalcázar y Pedroche", ha remarcado Ruz.

La responsable de Fondos Europeos de la institución provincial ha hecho referencia, además, a que "este PAI se completa con iniciativas que persiguen facilitar el acceso a una vivienda asequible en Cardeña y Villaralto o la gestión eficiente del agua en Conquista o Dos Torres".

En relación al 'PAI Sierra Morena', Ruz ha insistido en que "es un proyecto en el que están trabajando los municipios de esta mancomunidad, además de Bujalance, Villafranca y Villa del Río, beneficiando a un total de 45.761 vecinos y vecinas y 17 actuaciones concretas".

"En este Plan de Actuación Integrado se contemplan propuestas de equipamiento para fomento del turismo y adaptación de espacios públicos para fomentar la iniciativa de nuevas actividades en Villaviciosa, Hornachuelos, Obejo, Villafranca de Córdoba, Adamuz, Espiel y la Mancomunidad de Sierra Morena, por ejemplo", ha apostillado Ruz.

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos ha hecho hincapié en que "también se incorpora la adaptación de espacios públicos a efectos de clima y planes de sostenibilidad para la mejora del entorno y la eficiencia energética en Adamuz, Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba, Villa de Río, Villafranca y Bujalance; y por último, la creación y mejora de centros de apoyo a la juventud y a la ciudadanía en Villaharta y Montoro".

En definitiva, ha concluido Ruz, "hoy avanzamos y lo hacemos dando un paso más en la ejecución de los PAI, y asumiendo el 15% de la financiación de unos proyectos que redundarán en la mejora de la calidad de vida de los cordobeses y las cordobesas".

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Por su parte, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha explicado las tres declaraciones institucionales que han sido aprobadas por unanimidad en la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, "tres declaraciones que atienden al compromiso con nuestras tradiciones, con un sector como el del vino esencial para nuestra tierra y con aquellas cuestiones importantes para la ciudadanía".

De este modo se ha expresado Martín quien se ha referido al texto de apoyo a la declaración de la Batalla de las Flores como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, "una cita que viene realizándose de manera ininterrumpida desde 1988 y se sirve de anuncio de nuestro mayo festivo. Nuestro apoyo se fundamenta en que nos encontramos ante una fiesta que forma parte de nuestra identidad y que tiene proyección más allá de nuestras fronteras", ha insistido.

En cuando al apoyo a la candidatura de Montilla como 'Ciudad del Vino 2027', Martín ha insistido en que "lo hacemos poniendo en valor la cultura vitivinícola de la provincia y el marco Montilla-Moriles, y es que el vino es historia, es cultura pero también representa una actividad económica y fuente de empleo esencial para muchos de nuestros pueblos".

Finalmente, la declaración vinculada al Día Mundial de la Salud Mental, que se celebrará el próximo 10 de octubre, "persigue dar visibilidad y reconocer al conjunto del tejido asociativo cordobés, los profesionales de los servicios sociales y sanitarios, y la comunidad educativa, todos ellos pilares fundamentales para las familias", ha concluido Martín.