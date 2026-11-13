La Diputación de Córdoba apuesta por la difusión de la tradición belenista con el III Concurso Provincial de Belenes

La delegada de Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, y el vocal de la Asociación Belenista de Córdoba, Pedro Espínola, en la presentación del III Concurso Provincial de Belenes. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y la Asociación Cultural Belenista han renovado su colaboración para hacer realidad varias actividades relacionadas con el impulso del belenismo en la provincia, tales como el III Concurso Provincial de Belenes 2026, la escuela taller y el montaje del Belén monumental de la Iglesia de la Merced.

En rueda de prensa, la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha sido la encargada de explicar los detalles de este acuerdo "con el que respaldamos todo lo relacionado con el belenismo, una disciplina artística con la que mantenemos un compromiso firme como expresión patrimonial que dinamiza nuestros pueblos, fomenta la convivencia intergeneracional y atrae turismo cultural a la provincia".

El convenio de este año, ha continuado Moreno, "da continuidad al trabajo consolidado en ediciones anteriores y se articula en torno a dos grandes ejes; por un lado, la formación y elaboración del Belén monumental de la casa palacio a través de la escuela taller, y, por otro, la celebración de la tercera edición del Concurso Provincial de Belenes".

Con respecto a la escuela taller, Moreno ha explicado que "pone el foco en el ámbito formativo puesto que la Asociación imparte talleres de iniciación y perfeccionamiento, además de masterclass específicas. Gracias a este aprendizaje práctico los alumnos se integran en los equipos de diseño y montaje del Belén que cada Navidad se expone en la Diputación".

Además, "este año fruto de esta colaboración este año el belenismo viajará a la provincia pues montarán otro belén en Dos Torres y tres dioramas de gran tamaño en Aguilar de la Frontera", ha manifestado la delegada provincial.

En lo que concierne al segundo eje del convenio de colaboración, la delegada de Participación ha informado de la apertura del plazo del III Concurso Provincial de Belenes 2026, certamen provincial que alcanza su tercera edición y que es una herramienta más para lograr la difusión de la tradición cultural del Belén. Con él queremos llegar a la ciudadanía de la provincia fomentando esta tradición y dando a conocer los belenes que se hacen en la provincia".

III CONCURSO PROVINCIAL DE BELENES 2026

El vocal de la Asociación Belenista de Córdoba, Pedro Espínola, ha sido el encargado de explicar las tres modalidades del concurso, "que son los belenes artísticos construidos con técnicas complejas, los populares, que son los belenes tradicionales domésticos, y los dioramas, que serán de un metro por un metro como máximo".

Pueden participar en el concurso todos los belenistas, asociaciones y colectivos cuyos belenes estén ubicados en los municipios de la provincia de Córdoba. Para participar es necesario enviar entre una y siete fotografías en formato jpg por correo electrónico a la dirección secretaria@asociacionbelenistacordoba.es. Las fotografías deberán enviarse entre el 6 y el 15 de diciembre. Entre los belenes presentados el jurado seleccionará entre cuatro y cinco por categoría para realizar una visita presencial durante el fin de semana del 19 y 20 de diciembre.

Una vez realizadas dichas visitas presenciales el jurado seleccionará a los ganadores que recibirán como premio la misma cantidad en todas las categorías, 290 euros el que quede en primera posición, 250 euros para el segundo y 200 euros para el tercer clasificado. Las bases íntegras del concurso se pueden consultar en la página 'www.asociacionbelenistacordoba.es'.