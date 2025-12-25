La Diputación de Córdoba apuesta por la internacionalización de la FP a través de su Plan de Innovación Dual

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en una reunión con el IES El Tablero. - DIPUTACION DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha mantenido un encuentro institucional con el equipo directivo y docente del IES El Tablero, centro recientemente reconocido como Centro Nacional de Excelencia en Transporte y Logística, con el objetivo de avanzar en un acuerdo de colaboración orientado "a potenciar la dimensión internacional de la Formación Profesional en un sector clave para la competitividad provincial".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, Fuentes ha añadido que "esta reunión pone de manifiesto, una vez más, la apuesta de esta institución por la innovación educativa y la formación de talento como eje estratégico para el desarrollo económico de nuestros pueblos en el marco del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual para la Provincia de Córdoba (Pditd)".

Por otro lado, ha afirmado que el objetivo "no es otro que implementar una hoja de ruta que impulse el ecosistema de innovación tecnológica dual en la provincia", que aúnen políticas públicas, tejido productivo y centros educativos de referencia".

Para el máximo responsable de la institución provincial, las prioridades "deben centrarse en la generación, atracción y retención de talento", especialmente "a través de la conexión con centro de FP vinculados a los sectores más demandados por los polos de desarrollo económico".

Durante la reunión mantenida se ha puesto sobre la mesa el apoyo prestado por la Diputación de Córdoba para la consecución del reconocimiento del IES El Tablero como centro de excelencia, así como el análisis de nuevas líneas de actuación "destinadas a reforzar la internacionalización del Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte y Logística".

Este compromiso, ha continuado Fuentes, da continuidad a las iniciativas ya impulsadas por la institución provincial durante el pasado curso académico, "entre las que destaca una línea extraordinaria de financiación que permitió la participación del alumnado de El Tablero en la Feria Internacional de Transporte y Logística de Munich", una "experiencia clave" para conocer las últimas innovaciones del sector.

En definitiva, Fuentes ha considerado que con este tipo de actuaciones, consolidamos nuestra apuesta "por la excelencia y la innovación dual como motores del empleo, la competitividad y la reindustrialización de la provincia", situando a la FP "como un pilar fundamental para el desarrollo económico y social del territorio".