La Diputación de Córdoba ayuda con 550.000 euros a 118 bandas y agrupaciones musicales de la provincia

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha dado a conocer este miércoles la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas económicas de la institución provincial a las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores, "una línea de subvenciones dotada con 550.000 euros y dirigida a reforzar la actividad de estas formaciones y contribuir a la mejora de sus recursos materiales".

Según ha explicado Duque en rueda de prensa, en esta edición de la convocatoria, cuyo presupuesto ha aumentado desde el medio millón de euros del pasado año, también se ha incrementado el número de entidades beneficiarias, que el año pasado fueron 108, mientras que en esta ocasión "han resultado beneficiarias 118 entidades, entre ayuntamientos, asociaciones musicales, hermandades y cofradías y otros organismos sin ánimo de lucro vinculados a formaciones musicales de toda la provincia".

En relación con la cuantía, ha añadido, "la mayoría de las ayudas concedidas alcanzan el importe máximo previsto en la convocatoria, un total de 5.000 euros, mientras que el resto se distribuye de forma proporcional en función de la valoración obtenida y del presupuesto presentado por cada solicitante".

Duque ha recordado que esta convocatoria, tramitada en régimen de concurrencia competitiva, "se marca como finalidad facilitar la adquisición y reparación de instrumentos musicales, la compra y reparación de uniformes y la adquisición de material musical, favoreciendo así la continuidad de una actividad cultural que constituye uno de los principales referentes del patrimonio musical de los municipios cordobeses".

El responsable de Cultura de la institución provincial ha hecho hincapié en que, "con esta línea de ayudas, la Diputación reafirma su compromiso con las bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores como elementos esenciales de la vida cultural de los municipios".

Duque ha señalado que "se contribuye así a la renovación de sus instrumentos, la mejora de su vestimenta y el fortalecimiento de unas entidades que desempeñan una labor fundamental en la formación musical, la conservación del patrimonio y la dinamización cultural de la provincia".

Por último, el delegado de Cultura ha subrayado que desde la Diputación se ofrecen estas ayudas al ser "conscientes de la importancia que estas entidades tienen para que muchos vecinos y vecinas tengan acceso a la música y a su gran aportación a la Semana Santa de la provincia".