Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Lucena prorrogan el convenio para la gestión integral de los residuos

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (izda.), y el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, en la firma del acuerdo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LUCENA (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena han alcanzado un acuerdo de colaboración por el cual la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) de la institución continuará prestando de forma integral los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos, así como otras actuaciones complementarias.

Durante la firma del convenio que regula el servicio, el máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha trasladado al alcalde de la localidad, Aurelio Fernández, que firman "un acuerdo responsable" al hablar de la gestión pública de los residuos sólidos urbanos "en un municipio tan importante como Lucena, a lo que se suma, el punto limpio".

De este modo lo ha explicado Fuentes, quien ha remarcado, además, que "este acuerdo recoge la singularidad que también tiene esta localidad por su gran peso industrial y la diversidad que presenta a la hora de plantear los residuos que van al punto limpio".

Con buen criterio, ha continuado, "se ha decidido firmar hasta el 31 de diciembre de 2027 para que sea el nuevo Gobierno el que plantee las condiciones del convenio más allá de esa fecha. Esto es un mensaje de eficiencia, es un mensaje de competencia y es un mensaje de buena gestión de empresa pública que no tiene por qué estar condenada a la mala gestión y a las pérdidas estructurales".

"Actualmente, en la economía circular, los residuos, junto con el agua, son dos herramientas muy importantes en el desarrollo económico de Europa, y muy especialmente también de España y de esta provincia. Y nosotros contamos con una empresa que presta un servicio ejemplar que debe ser puesto en valor", ha remarcado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que "estamos hablando de servicios generales que contemplan el tratamiento de residuos, la recogida de la fracción orgánica y resto (el quinto contenedor), la recogida selectiva de envases ligeros, la recogida selectiva de papel-cartón en una ciudad con el nivel de comerciantes y de empresas de los mayores que hay en Andalucía".

Del mismo modo, ha añadido Fuentes, "hay una necesidad de punto limpio, de recogida de cartón y de papel; estamos hablando de en torno a 3.000 litros, que se realiza mediante contenedores soterrados y de iglú, a lo que se añade la recogida selectiva de vidrio, mantenimiento y reposición de lavado de contenedores, enseres voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos".

"Estamos introduciendo el cartón comercial, la conservación y reposición de la infraestructura, el tratamiento singular de los polígonos industriales, los minipuntos limpios que hacen más cercana esa recogida de objetos y la frecuencia de recogida de enseres y de aparatos electrónicos y eléctricos", ha insistido Fuentes.

En definitiva, ha concluido, "es un convenio que beneficia a los ciudadanos y ciudadanas de Lucena porque mejora servicios públicos vitales dentro de la economía circular y la sostenibilidad de los residuos y su tratamiento como es la recogida y su tratamiento".

ASPECTOS DEL CONVENIO

La gestión integral de residuos conlleva el tratamiento de los residuos municipales domésticos, integrado con la recogida y orientado a su aprovechamiento conforme a las adaptaciones técnicas previstas en el convenio. Así, se establece la recogida de la fracción orgánica y resto en modalidad mixta --de acera y soterrada--.

Se incluye también la recogida selectiva de envases ligeros mediante contenedores soterrados y de acera, con frecuencia preferente de entre una y tres veces por semana, determinada por la generación de residuos. Además de la recogida selectiva de papel y cartón a través contenedores soterrados e iglús, con recogida preferente de entre una y tres veces por semana según producción.

En cuanto a la recogida selectiva de vidrio, se prevé mediante contenedores tipo iglú de entre 2.500 y 3.000 litros, con la frecuencia necesaria para evitar desbordamientos. Se recoge además el servicio de mantenimiento y reposición, así como lavado de contenedores, la recogida selectiva de enseres, voluminosos y residuos de aparatos eléctricos y, por último, la recaudación, gestión, inspección y liquidación de la prestación patrimonial no tributaria derivada de los servicios prestados.

El acuerdo reconoce, también, una estimación máxima de 50.000 euros anuales para mejoras y reposiciones de contenedores, obra civil u otras instalaciones de gestión de residuos municipales. También se prevén labores de pintado, pulido e implantación de vinilos en unidades soterradas que lo necesiten.

POLÍGONOS Y ZONAS INDUSTRIALES

Por otro lado, y en relación al servicio prestado en polígonos y zonas industriales, se contempla el servicio de recogida selectiva mediante contenedores de uso privativo en centros de trabajo, separando, como regla general, papel y cartón, film transparente, envases ligeros y orgánica/resto.

Se incide en la inclusión de refuerzos extraordinarios del servicio en el casco principal cuando exista riesgo de desbordamiento o con motivo de celebraciones relevantes como Navidad, Semana Santa o fiestas patronales. Del mismo modo, y a petición municipal, se prevé la implantación de mini-puntos limpios en espacios cedidos en edificios municipales, para residuos reciclables de tamaño medio o pequeño, y el desarrollo de campañas de autocompostaje doméstico y comunitario.

En relación con la prórroga de la gestión del punto limpio, se mantiene la atención a los usuarios en un horario de 36 horas semanales de lunes a sábado, sin servicio en festivos. De abril a septiembre, el horario es de 9,00 a 13,30 horas y de 18,30 a 20,00 horas; de octubre a marzo, de 9,00 a 13,30 horas y de 17,00 a 18,30 horas.