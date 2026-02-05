Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Palma del Río coordinan labores preventivas y desalojo por las crecidas de ríos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, visita zonas de Palma del Río inundadas, acompañado de su alcaldesa, Matilde Esteo, y personal de la institución provincial. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 5 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Palma del Río han coordinado a lo largo de la jornada, y especialmente durante la tarde de este jueves, labores preventivas que incluyen el desalojo de zonas afectadas por la crecida del río Genil a su paso por las cercanías del casco urbano, cuyas aguas se aproximan a áreas habitadas, como el Callejón del Junco y Río Seco, en el que algunas familias ha abandonado voluntariamente sus casas ante el riesgo inminente de inundación.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, se ha desplazado esta tarde hasta el municipio para, acompañado de su alcaldesa, Matilde Esteo, comprobar las labores que se están realizando en la zona afectada, donde ha recordado que "está previsto que el nivel del río Genil suba hasta un metro y medio en las próximas horas".

Fuentes ha recordado que "el tren de tormentas remite esta tarde, pero para el sábado se ha previsto otro episodio de lluvias en el que se esperan 40 o 50 litros por metro cuadrado, por lo que tenemos que tener presente la experiencia que ya vivimos en 2010 en esta zona para tomas las medidas adecuadas".

"Estamos en un municipio por el que pasan dos ríos muy importantes, que son el Genil y el Guadalquivir, que no afecta tanto al casco urbano, sino a la zona de huertas, pero a partir de esta tarde se espera la crecida por el desembalse que está previsto, que se hará de forma prudente para minimizar los riesgos", ha aseverado, para comentar que "para ir adelantando, el Ayuntamiento ha desalojado a la población de algunas zonas que pueden estar en peligro ante el posible desbordamiento de los dos ríos".

El máximo responsable de la Diputación ha mencionado que "en todo el área de influencia del Guadalquivir se ha tenido que desalojar a personas de huertos familiares en Villafranca y en Villa del Río y también hay que añadir que en Córdoba capital la situación también es preocupante".

Ante esta situación, para Fuentes, "es muy importante lanzar un mensaje de precaución a la población, para evitar situaciones de riesgo en todas las áreas de influencial de los ríos Genil y Gualdalquivir, y en general que nadie se acerque a zonas de ríos y arroyos".

"LA INCERTIDUMBRE"

Por su parte, Esteo ha hecho hincapié en "la incertidumbre que existe en estos momentos en el nivel que van a alcalzar los ríos y dónde se van a producir los problemas".

Ante la situación "compleja", ha remarcado que "nos sentimos arropados por la Diputación, porque la crecida ha sido de una manera muy diferente a lo que el pueblo de Palma del Río está acostumbrado, sobre todo ante la situación que afecta a los ciudadanos de los diseminados, que ya voluntariamente han ido abandonando sus casas".