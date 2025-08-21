La Diputación de Córdoba cede al Ayuntamiento de Fuente Palmera dos tramos de la CP-214R y la CO-4310

CÓRDOBA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Fuente Palmera han suscrito recientemente un convenio de colaboración para la mutación demanial subjetiva de dos tramos de carreteras provinciales que transitan por el municipio, la CP-214R, desde la calle Higuera hasta el cruce con la carretera de Silillos, y la CO-4310, desde el cruce de la calle Méndez Núñez con la calle Écija.

El acuerdo que recoge la cesión de estas vías propiedad de la institución provincial ha sido rubricado por el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que ha estado acompañado por el delegado de Infraestructuras, Andrés Lorite, y el alcalde colono, Francisco Javier Ruiz.

El Ayuntamiento de Fuente Palmera solicitó la cesión de estos tramos de carretera a principios de año, siendo aprobada la transmisión de titularidad de ambas vías provinciales en la sesión plenaria de la Diputación del mes de mayo. El tramo cedido de la CP-214R tiene una longitud de 435 metros y el de la CO-4310 una longitud de 415 metros.

Tal y como recoge el convenio suscrito, al transmitirse la titularidad de las vías provinciales indicadas, la Diputación da de baja en su inventario provincial a las mismas y en la Red Provincial del Catálogo de Carreteras de Andalucía. El Ayuntamiento de Fuente Palmera, por su parte, las anotará en su inventario municipal y las destinará al uso público, encargándose de su conservación y mantenimiento.