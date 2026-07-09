La Diputación de Córdoba colabora en la 40ª edición de la Alcaparra Flamenca de Nueva Carteya

El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque (centro), en la presentación de la 40ª Alcaparra Flamenca. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba reafirma su compromiso con el flamenco como una de las principales señas de identidad de la provincia a través de su colaboración con el Ayuntamiento de Nueva Carteya y con su Peña Cultural Flamenca para la celebración de la 40ª Alcaparra Flamenca, que se celebrará el 11 de julio, a las 22,00 horas, en la Caseta Municipal.

Según ha expresado el delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, "se trata de una de las citas más esperadas del calendario estival ya que se ha ido consolidando, edición tras edición, como uno de los grandes referentes para los aficionados del flamenco y del 'cante jondo'".

Además, ha proseguido Duque, "el objetivo es seguir apostando por la difusión del flamenco como manifestación musical representativa de la cultura andaluza, porque esto supone impulsar un bien declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".

Esta 40ª edición, presentada por Julio Porcel y que este año rinde homenaje a Manuel Silveria, una figura muy relevante del mundo del flamenco y de las peñas, contará con las actuaciones al cante de Julián Estrada, Miguel de Tena, Emilio Guerrero, Agujetas Chico y Esmeralda Rancapino, que serán acompañados a la guitarra por Manuel Silveria, Chaparro de Córdoba, Antonio Higuero y Pepe Roldán, y la percusión de Ramón Torres, junto a los palmeros Richard Gutiérrez, Alberto Parraguilla, Edu Gómez y Luis de Pijote.

Igualmente, los aficionados podrán disfrutar de la actuación del bailaor Rafael del Pino 'Keko' que estará acompañado a la guitarra por Juanma Muñoz y Manuel Martínez; al cante por Bernarda Miranda y José Prieto; y a la percusión, por Carlos Jurado.

El responsable del área ha señalado que desde la Diputación de Córdoba se sigue "trabajando y respaldando iniciativas que contribuyen a la difusión del flamenco", al tiempo que se continúa "trabajando por dinamizar la actividad cultural y económica de los municipios de la provincia".

"Para la institución provincial el flamenco es tradición, cultura y tiene un escenario particular, las peñas flamencas, donde conviven aficionados que protegen y defienden este arte. Se trata de un tejido asociativo con el que tenemos que seguir colaborando ya que preservan las tradiciones y acercan la cultura a la ciudadanía, favoreciendo además la proyección turística de los pueblos cordobeses durante la temporada estival", ha concluido Duque.