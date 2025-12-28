La Diputación de Córdoba colabora con ONG Ambessa para ayudar a niños en situación de orfandad y abandono en Etiopía

El presidente de la DIputación de Córdoba, Salvador Fuentes, trsa la firma del convenio de colaboración con la ONG Ambessa. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba colaborará, gracias a la firma de un convenio de colaboración, con la ONG Ambessa en el desarrollo de acciones en Holeta Genet (Etiopía), dirigidas a niños en situación de orfandad y abandono, "una iniciativa que busca mejorar sus condiciones de vida y fomentar su desarrollo emocional social y educativo".

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante la firma del acuerdo que, según ha explicado, "supondrá el desarrollo del proyecto denominado 'Circo y Arte en Holeta' y que contribuirá a que unos 60 menores de Holeta Genet puedan tener acceso a algunos elementos esenciales como camas dignas y una alimentación básica".

Según a recogido la Diputación en una nota, Fuentes ha detallado que "esta iniciativa recoge la construcción e instalación de diez literas completas; la realización de espectáculos circenses con la compañía Pepe Ciclos y talleres de convivencia y acompañamiento".

"Desde Ambessa nos recuerdan que Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, con más de 100 millones de habitantes y afectado por conflictos armados, siendo los niños y niñas el colectivo más gravemente afectado", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que "en Holeta Genet, muchos menores viven en condiciones de abandono y extrema pobreza. Se estima que los beneficiarios ascienden a 60 niños y niñas. Un pequeño granito de arena que nos permite llevar un poco de luz a un lugar con condiciones de vida extrema".

Según Fuentes, "Ambessa lleva más de 13 años trabajando en la zona, creando orfanatos, centros educativos y sanitarios, con un impacto directo en la vida de cientos de niños, por lo que sumarnos a su proyecto nos garantiza que la ayuda llegará y lo hará de una manera directa y efectiva".