Publicado 28/12/2025 11:56

La Diputación de Córdoba colabora con ONG Ambessa para ayudar a niños en situación de orfandad y abandono en Etiopía

El presidente de la DIputación de Córdoba, Salvador Fuentes, trsa la firma del convenio de colaboración con la ONG Ambessa.
El presidente de la DIputación de Córdoba, Salvador Fuentes, trsa la firma del convenio de colaboración con la ONG Ambessa. - DIPUTACION DE CORDOBA

CÓRDOBA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba colaborará, gracias a la firma de un convenio de colaboración, con la ONG Ambessa en el desarrollo de acciones en Holeta Genet (Etiopía), dirigidas a niños en situación de orfandad y abandono, "una iniciativa que busca mejorar sus condiciones de vida y fomentar su desarrollo emocional social y educativo".

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante la firma del acuerdo que, según ha explicado, "supondrá el desarrollo del proyecto denominado 'Circo y Arte en Holeta' y que contribuirá a que unos 60 menores de Holeta Genet puedan tener acceso a algunos elementos esenciales como camas dignas y una alimentación básica".

Según a recogido la Diputación en una nota, Fuentes ha detallado que "esta iniciativa recoge la construcción e instalación de diez literas completas; la realización de espectáculos circenses con la compañía Pepe Ciclos y talleres de convivencia y acompañamiento".

"Desde Ambessa nos recuerdan que Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, con más de 100 millones de habitantes y afectado por conflictos armados, siendo los niños y niñas el colectivo más gravemente afectado", ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia a que "en Holeta Genet, muchos menores viven en condiciones de abandono y extrema pobreza. Se estima que los beneficiarios ascienden a 60 niños y niñas. Un pequeño granito de arena que nos permite llevar un poco de luz a un lugar con condiciones de vida extrema".

Según Fuentes, "Ambessa lleva más de 13 años trabajando en la zona, creando orfanatos, centros educativos y sanitarios, con un impacto directo en la vida de cientos de niños, por lo que sumarnos a su proyecto nos garantiza que la ayuda llegará y lo hará de una manera directa y efectiva".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado