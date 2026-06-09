La Diputación de Córdoba contribuye a la puesta en marcha del Museo Cervantino en el Pósito de Castro del Río

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (séptimo por la izda.), en la foto de familia en el acto de firma para la puesta en marcha del Museo Cervantino en el Pósito de Castro del Río. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha formalizado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Castro del Río, con el objetivo de contribuir a la creación del futuro Museo Cervantino en el Pósito; edifico cuyo origen se remonta al siglo X y que se convertirá en un espacio cultural referente para la difusión de la figura de Miguel de Cervantes y de su obra más universal 'Don Quijote de la Mancha'.

Este convenio, que se suma al suscrito entre el Consistorio, que aporta el edificio, y la Fundación Cajasol, se presenta como una apuesta decidida por la cultura como herramienta de desarrollo y de prosperidad de los municipios de la provincia de Córdoba.

Así lo ha explicado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha reconocido, además, la labor de la Academia Cervantina de Castro del Río --propulsora de este proyecto--, y ha añadido que "este museo permitirá conservar, divulgar y proyectar un legado literario que sigue plenamente vigente y que continúa transmitiendo valores como la libertad, la justicia, la dignidad y la capacidad del ser humano de perseguir ideales".

En este sentido, el futuro Museo Cervantino expondrá una colección importante de ediciones de todos lo siglos, traducciones a más de 150 idiomas y estudios y comentarios académicos. Contará con salas de proyección de documentos audiovisuales y archivos sonoros, vitrinas de exposición de objetos diversos, libros, ilustraciones, imágenes, documentos, recursos audiovisuales relacionados con la obra y el universo de Cervantes.

Asimismo, contará con espacios destinados a exposiciones, conferencias, encuentros culturales y actividades educativas, combinando el rigor histórico con las nuevas tendencias museográficas.

Por lo tanto, este museo, que utilizará las técnicas más avanzadas en iluminación y recursos gráficos, pretende convertirse en "una magnífica puerta de entrada para que las nuevas generaciones descubran una obra que, siglos después de su publicación, sigue interpelándonos y ayudándonos a comprender mejor nuestra sociedad".

"'El Quijote' no ha llegado hasta nosotros únicamente por ser una obra maestra de la literatura, sino porque continúa ofreciendo nuevas lecturas y respuestas a cada generación", ha añadido el máximo representante provincial.

UN NUEVO VALOR PARA LA RED MUSEÍSTICA CORDOBESA

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha puesto de relieve la importancia de este proyecto "para enriquecer una de las principales fortalezas culturales de la provincia como su amplia y diversa red de museos".

En este sentido, ha recordado que "Córdoba cuenta con una extensa oferta museística municipal que abarca desde espacios temáticos dedicados al anís, el bandolerismo, la cerámica, el olivar o el pastoreo, hasta museos históricos, etnográficos y centros dedicados a figuras destacadas como Adolfo Lozano Sidro, José Garnelo, Rodríguez Luna, Aurelio Teno, el Inca Garcilaso o Niceto Alcalá-Zamora".

"El Museo Cervantino de Castro del Río se incorporará a esta gran red aportando una personalidad propia y una proyección internacional extraordinaria", ha señalado Fuentes, quien ha incidido en "la necesidad de seguir promoviendo y dando a conocer el patrimonio cultural existente en los municipios de la provincia".

UNA APUESTA QUIJOTESCA POR LA CULTURA

Para el responsable provincial, el proyecto representa el auténtico espíritu quijotesco, entendido como la voluntad de perseguir objetivos nobles y de creer en las posibilidades de los pequeños municipios para impulsar grandes iniciativas.

"La cultura es una forma de libertad y una herramienta fundamental para construir nuestra identidad y conservar nuestra memoria colectiva y transmitirla a las generaciones futuras", ha afirmado. Finalmente, el presidente de la Diputación de Córdoba ha mostrado su convencimiento de que el Museo Cervantino se convertirá en un referente cultural y educativo para la provincia y para Andalucía.

"Dentro de muchos años, cuando miles de personas hayan cruzado sus puertas, se reconocerá que hubo una generación que decidió apostar por la literatura, por la historia y por el futuro de Castro del Río", ha concluido Salvador Fuentes.