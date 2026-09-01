La Diputación de Córdoba culmina la modernización del Parque de Bomberos de Montoro con una inversión de 1,8 millones

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en su visita al Parque de Bomberos de Montoro. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MONTORO (CÓRDOBA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha visitado el municipio de Montoro para recepcionar la obra de remodelación integral del Parque Comarcal de Bomberos, "un parque que ha sido un hito histórico y que hoy ya está construido y en perfectas condiciones de trabajo".

Así se ha expresado Fuentes, quien ha mostrado su satisfacción por ver terminada una actuación que "ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros y tiene como resultado la modernización integral de la instalación, mejorando sus condiciones de funcionamiento y haciéndola más eficiente y adaptada a las necesidades actuales".

El máximo representante de la institución ha subrayado la importancia de adaptar los parques a los nuevos requerimientos de los servicios que se prestan. En este sentido, ha subrayado que hay que "intentar buscar un concepto de parque de bomberos de última generación, adaptado a los nuevos desafíos que tienen los bomberos. Hacen cosas increíbles y necesitan un esfuerzo presupuestario enorme, por eso la Diputación lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, porque los bomberos son una herramienta fundamental".

Córdoba cuenta con "once parques, la tarea no es fácil, son muchos recursos, pero se va a seguir en esta línea y se va a seguir mejorando parque por parque y contribuyendo a la dignificación y a la rehabilitación de edificios de última generación", ha recalcado.

Finalmente, el presidente provincial ha valorado la "garantía de operatividad magnífica que ofrece la salida del Parque, que es inminente" y ha recordado que "presta servicio a nueve municipios alcanzando un área de influencia de 40.000 habitantes". "Los parques de bomberos tienen una área de influencia, están marcados perfectamente con cronómetro los tiempos que tardan en llegar al último metro cuadrado. Van donde tienen que llegar y donde no, porque compatibilizan el servicio con actuaciones urgentes que pueden surgir en cualquier punto de la provincia de Córdoba", ha añadido.

Por su parte, el delegado de Protección Civil y presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Antonio Martín, ha explicado de la obra que "ha habido muchos factores que solventar pero se han solventado con voluntad y con recursos. La Diputación ha metido carga presupuestaria para que se dé un servicio lo más digno posible, lo más eficaz y, sobre todo, para socorrer y estar en las emergencias, como se está demostrando no solamente aquí, en este parque, sino en todos y cada uno de los once parques que tiene la Diputación de Córdoba en la provincia".

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE DE BOMBEROS DE MONTORO

Con respecto a las actuaciones realizadas, la arquitecta responsable de la obra, Lucía Gil, ha explicado que "se han destinado 1,7 millones de euros a la reforma integral y mejora energética del edificio. Se ha remodelado todo el interior incluyendo las zonas de control, formación, gimnasio, descanso, vestuarios, aseos y cocheras, ampliación de dormitorios, entre otros. Además, se ha urbanizado el exterior y se ha cerrado la parcela".

En cuanto a la mejora energética del edificio, Gil ha señalado que "se ha retirado el amianto, se han mejorado los cerramientos para ganar confort y se han instalado placas fotovoltaicas. Todo ello nos permite contar ya con un edificio con calificación energética A, lo que implica unas emisiones de solo 1,71 kg de CO2/m2 al año y características de edificación de consumo casi nulo". Finalmente, la Diputación ha destinado 115.641 euros a la ejecución de un nuevo colector de 550 metros para la canalización del vertido.

INVERSIONES EN EL CONSORCIO DE BOMBEROS

En 2026 el Consorcio de Bomberos movilizará 8,5 millones de euros, de los que 2,76 millones corresponden a contratación anticipada para equipamientos clave --1,5 millones para autoescaleras, 510.000 euros para tres equipos de excarcelación y 750.000 euros para tres bombas urbanas ligeras--. Además de la inversión de Montoro, se ha renovado la envolvente del parque de Palma del Río y se han instalado placas fotovoltaicas en los once parques de la provincia.

En total, casi 1,86 millones destinados a suministros y actuaciones operativas, más de 1,65 destinados a la renovación de vehículos y 472.000 euros invertidos en equipos de protección individual para los efectivos del parque. De igual modo, se han incorporado nuevas camillas, linternas, cámaras térmicas o taquillas y se han realizado obras de reforma en los parques de Baena, Montilla y La Carlota. También se ha llevado a cabo la impermeabilización del parque de Puente Genil y la conexión del agua potable del parque de Lucena.

En lo que concierne a la campaña veraniega, el Consorcio de Bomberos incorporó 17 nuevos bomberos para reforzar los parques que tienen más carga de trabajo, sumó tres nuevas autobombas nodrizas pesadas --por valor de 1,3 millones de euros--, y reforzó los turnos de junio hasta agosto para colaborar con el Infoca.