Diputación de Córdoba culmina las obras de la Casa Consistorial de Zuheros, con una última fase dotada con 280.000 euros

El delegado de Infraestructuras de la Diputación, Andrés Lorite (centro), en su visita a Zuheros. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

ZUHEROS (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, se ha desplazado hasta Zuheros, donde acompañado por el alcalde de la localidad, Juan Manuel Poyato, ha recepcionado la obra con la que "se concluye la rehabilitación y adaptación de la Casa Consistorial de este municipio", cuya última fase de actuación ha estado dotada con 280.000 euros.

Así lo ha afirmado Lorite, quien ha matizado que "culminamos con esta tercera y última fase, un proyecto de gran calado que ha transformado por completo las edificaciones originales, al mismo tiempo que se ha restado su condición de históricas".

"Esta última intervención, que ha contado con un presupuesto superior a los 280.000 euros, ha permitido la realización de los revestimientos, la instalación completa de los sistemas de electricidad, fontanería y climatización, además de trabajos de carpintería", ha añadido Lorite.

El responsable de Infraestructuras de la institución provincial ha hecho hincapié en que "la finalización de estos trabajos permite la efectiva puesta en servicio de la Casa Consistorial de Zuheros, dotando a este municipio de unas instalaciones modernas y eficientes que, además, respetan su legado histórico".

Según ha comentado Lorite, "la planta baja del edificio ha sido diseñada para alojar los servicios con mayor afluencia de público, mientras que la superior acogerá las áreas de gestión y representación municipal". El esfuerzo constructivo, ha continuado, "ha dado lugar a un gran edificio público al servicio de todos los vecinos de Zuheros, un espacio totalmente accesible y de alta eficiencia energética".

"No podemos olvidar que nos encontramos ante una edificación que cuenta con protección estructural lo que nos exige el máximo rigor. Por ello, todas las intervenciones se han ejecutado persiguiendo un doble objetivo, mantener la esencia y memoria constructiva del inmueble y dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad, accesibilidad y habitabilidad", ha apostillado Lorite.