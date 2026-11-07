Diputación de Córdoba da a conocer a los ganadores de sus premios de poesía, novela rural, dramaturgia y álbum ilustrado

Renión del jurado para el premio literario de novela rural de la Diputación de Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha fallado los premios literarios convocados por la Delegación de Cultura en sus modalidades de poesía, novela rural, dramaturgia y álbum ilustrado infantil o juvenil, dando a conocer a los ganadores de una nueva edición.

Según ha informado la institución provincial, el XV Premio de Álbum Ilustrado Infantil o Juvenil se ha otorgado, por unanimidad, al trabajo Tira y afloja, de Maite Gurrutxaga Otamendi. En opinión del jurado una obra destacable por la calidad y limpieza de las ilustraciones y la originalidad del texto y el planteamiento de la obra, que incita a la colaboración del lector en el desarrollo de la historia.

El trabajo como ilustradora de Maite Gurrutxaga ha sido reconocido, entre otros, con el Premio Etxepare de Álbum Ilustrado 2009 por el trabajo Alex, nire laguna; el Premio Euskadi de Literatura en Ilustración de Obra Literaria por el cómic Habiak/Nidos y el Premio Lazarillo de Álbum Ilustrado por el proyecto Martín.

El jurado, encargado de seleccionar la obra ganadora de entre los 90 trabajos presentados, ha estado compuesto por María Teresa Fernández, Almudena Castillejo, Inmaculada Serrano, Paco Sordo y Miguel Cerro y presidido por el delegado de Cultura, Gabriel Duque.

Al XXVI Premio de Poesía Vicente Núñez se han presentado un total de 431 poemarios y el jurado ha valorado conceder, por unanimidad, el galardón al poema Nadie hereda una casa en llamas, de Milagros Moisés González de Alba.

El jurado, compuesto por Luis García Montero, Juan Cobos Wilkins, Ángela Segovia, Eloy Sánchez Rosillo y María Sotomayor, ha destacado que la obra posee una intensidad poética que conmueve, desde un lirismo, aunque duro, lleno de emoción, con una textura exquisita en su composición.

En definitiva, un poemario íntimo, propio de quien escribió durante años en silencio. Milagros Moisés ha recibido, entre otros, el Premio de Cuentos Ciudad de Coria, Premio Cálamo de Poesía Erótica y el Premio Xperiencie CaixaBank.

EL REALISMO MÁGICO

En cuanto al XXVII Premio de Novela Rural Diputación de Córdoba, una vez fallado se otorga el galardón, por mayoría, a la obra La rosa oscura, firmada por Pedro Antonio Martínez Robles. El jurado ha puesto en valor su carácter profundamente rural, con tintes que recuerdan el realismo mágico de la literatura de Juan Rulfo o García Márquez.

Martín Robles, nacido en la localidad de Calasparra (Murcia), ha recibido numerosos premios durante su trayectoria, tanto en el género de la poesía como en narrativa.

En su XXVII edición, este Premio de Novela Rural ha contado con la participación de un total de 154 obras, mientras que el jurado encargado de discernir el ganador ha estado compuesto por Alejandro López Andrada, Benjamín Prado, Marta del Riego, Laura Ferrero y Felipe Benítez Reyes.

Y la obra ganadora del V Premio de Dramaturgia Antonio Gala ha sido La rambla, de Alejandro Aparicio Bolívar, que se alzó con el galardón entre las 247 obras presentadas. El jurado, compuesto por Gracia Morales, María Jesús Bajo, Ricardo Iniesta, Borja de Diego y Ruth Rubio, ha destacado de la obra su impronta poética, de influencias lorquianas.

El ganador se dedica a la gestión cultural, es músico y compositor y participa en proyectos escénicos y audiovisuales. Posee una dilatada trayectoria tanto en el ámbito escénico como en el cinematográfico que le ha llevado a desarrollarse en los campos de la interpretación, la dirección, la producción y en la escritura.

Los cuatro galardones están dotados con 12.000 euros, la publicación de la obra y un trofeo, obra del artista plástico Javier Flores Castillero. En cuento a la entrega de premios, tendrá lugar el día 26 de noviembre, a las 20,30 horas en el Salón de Actos del Palacio de la Merced, durante la celebración de la Gala de la Cultura.